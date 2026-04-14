Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Verkehrskontrolle

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Heidekreis (ots)

13.04.2026 / Verkehrskontrolle in Walsrode

Walsrode: Am Montag führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr, eine umfangreiche Verkehrskontrolle am Pendlerparkplatz beim "Tukan-Kreisel" in 29664 Walsrode durch. Kontrolliert wurde der Verkehr aus beiden Richtungen, wobei ein besonderes Augenmerk auf die körperliche und geistige Eignung der Fahrzeugführenden gelegt wurde.

Insgesamt wurden über 80 Fahrzeuge sowie deren Führerinnen und Führer genauer unter die Lupe genommen. Dabei stellten die Einsatzkräfte mehrere Fahrzeugführer fest, die unter dem Einfluss von Drogen standen. In einem Fall wurde einem älteren Fahrzeugführer aufgrund festgestellter körperlicher Mängel die Weiterfahrt untersagt - hierzu erfolgte auch eine Mitteilung an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde.

Besonders zu erwähnen ist ein 26-jähriger Fahrzeugführer, der im Rahmen der Kontrolle gleich mehrfach auffiel. Er führte einen gefälschten Führerschein mit sich, war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von THC. Zudem führte er ein verbotenes Einhandmesser mit sich, wodurch ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorlag.

Die Einsatzkräfte ahndeten auch mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten, darunter insbesondere Verstöße gegen die Gurtpflicht.

Ziel derartiger Kontrollen ist es, die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen, Unfallrisiken frühzeitig zu erkennen und konsequent gegen festgestellte Verstöße vorzugehen. Die Polizeiinspektion Heidekreis wird auch künftig entsprechende Schwerpunktkontrollen durchführen.

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