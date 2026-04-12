Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Lage Wochenende 10.04.26 - 12.04.26

Heidekreis (ots)

Schneverdingen, Einbruch in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Heber

Am Freitagmorgen kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Heber. Die bisher unbekannten Täter gelangten auf bisher unbekannte Art und Weise in das Objekt, als die Bewohner nicht zu Hause waren. Durch die Täterschaft wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Nach kurzer Zeit konnten sich die Täter mit Stehlgut, unerkannt, in unbekannte Richtung entfernen. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizeidienststelle in Schneverdingen unter Tel.: 05193-982500, sowie die Polizei in Soltau unter Tel.: 05191-93800 entgegen.

Munster, Schwerer Verkehrsunfall in Töpingen

Am späten Freitagabend gegen 22:30 Uhr kam es im Ortsteil Töpingen bei Munster zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Ein 18-jähriger Fahrer verlor aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw. In der Folge überfuhr er den Rand des Töpinger Kreisels und beschädigte dabei ein Richtungsschild. Durch den angeschrägten Bordstein hob das Fahrzeug anschließend ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Die drei minderjährigen Mitfahrer wurden hingegen als schwerverletzt eingestuft. Der entstandene Sachschaden an Verkehrsschild, Baum und Fahrbahn wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf rund 17.000 Euro.

Munster, Trunkenheitsfahrt

Am Samstagnachmittag gegen 16:20 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen mutmaßlich alkoholisierten Autofahrer auf der B71 zwischen Munster und Soltau. Der männliche Fahrzeugführer fiel durch dichtes Auffahren, Betätigen der Lichthupe sowie durch Schlangenlinien auf. Während der rasanten Fahrt mit seinem VW T-Roc kam es zudem beinahe zu einem Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr. Einsatzkräfte der Polizei Munster und der Polizei Soltau konnten das Fahrzeug schließlich anhalten und kontrollieren. Bei dem 33-jährigen Fahrer wurde ein Atemalkoholwert von 2,42 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde der Führerschein des Fahrzeugführers beschlagnahmt.

Munster, Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Samstagnachmittag gegen 16:40 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in der Straße "Zum Schützenwald 22" in Munster zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Rangieren mit seinem Pkw einen schwarzen VW Touareg im Frontbereich und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise zum Verursacher oder zu dem vermutlich ebenfalls beschädigten Fahrzeug nimmt der Kriminalermittlungsdienst des Polizeikommissariats Munster unter der Telefonnummer 05192-9600 entgegen.

Soltau, Fahrzeugkontrolle im Stadtgebiet

Am Samstagmorgen wurde durch die Polizei in Soltau, im Rahmen der Streifenfahrt, ein verdächtiger Transporter im Stadtgebiet Soltau angehalten und kontrolliert. In diesem Transporter befanden sich vier männliche Personen aus Osteuropa im Alter zwischen 22 und 39 Jahren. Im Fahrzeug konnten zudem diverse Alkoholika, Werkzeuge und original verpackte, elektrische Werkmaschinen aufgefunden werden. Die angetroffenen Personen konnten keinen Eigentumsnachweis erbringen oder sich die Herkunft der aufgefundenen Gegenstände erklären. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Mobiltelefone der vier Männer und die aufgefunden Waren beschlagnahmt. Nach umfangreichen erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurden die vier Männer entlassen.

Bad Fallingbostel, Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der Nacht zu Sonntag kontrollierte die Polizei einen Pkw in Bad Fallingbostel, dessen 54-jährige Fahrer auch in Bad Fallingbostel wohnhaft ist. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer bereits vor 15 Jahren aus Russland eingewandert war und mittlerweile in Deutschland eingebürgert ist, in der ganzen Zeit jedoch nie eine deutsche Fahrerlaubnis erworben hat. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den Fahrer eingeleitet.

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