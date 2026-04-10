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Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Ladendieb gestellt; Schneverdingen: Unfall mit Leichtverletzten; Soltau: Radfahrerin übersehen

Heidekreis (ots)

09.04.2026 / Ladendieb gestellt

Soltau: Am Donnerstag entwendete gegen 15:45 Uhr ein 33-jähriger Mann aus Soltau in einem Drogeriemarkt am Westerfeld Snackartikel. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis angetroffen werden. Bei der Kontrolle führte er mehrere Spirituosen mit sich, für die er ebenfalls keinen Kaufnachweis vorlegen konnte. Die Waren wurden daher als mutmaßliches Diebesgut einbehalten. Ein Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von 2,28 Promille. Der Mann muss sich jetzt auf ein entsprechendes Strafverfahren einstellen.

09.04.2026 / Unfall mit Leichtverletzten

Schneverdingen: Am Donnerstagmorgen kam es gegen 09:40 Uhr an der Kreuzung Sandstraße/Schulstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Autofahrerin befuhr hier die Sandstraße und übersah an der Kreuzung die vorfahrtsberechtigte 28-Jährige, die mit ihrem Fahrzeug auf der Schulstraße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerinnen wurden vorsorglich zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

09.04.2026 / Radfahrerin übersehen

Soltau: Ein 69-Jähriger übersah am Donnerstagmittag gegen 13:40 Uhr eine 59-jährige Radfahrerin, als er mit seinem Auto von einem Parkplatz an der Almhöhe herausfahren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht am Bein verletzt. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

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