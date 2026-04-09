POL-HK: Walsrode: Brand nach Reifenplatzer
Heidekreis (ots)
08.04.2026 / Brand nach Reifenplatzer
Walsrode: Am Mittwochabend kam es gegen 22:10 Uhr auf der Kreisstraße 114 im Bereich Klein Eilstorf zu einem Brand an einem mit Futtermitteln beladenen Lkw.
Nach bisherigen Erkenntnissen platzte während der Fahrt ein Reifen, wodurch es durch die entstandene Reibungshitze zu einem Schwelbrand kam. Der Fahrzeugführer bemerkte dies zunächst nicht. Erst nach einiger Zeit stellte er einen sich von der Achse ausbreitenden Brand fest. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen und so eine vollständige Zerstörung des Fahrzeugs verhindern. Der Fahrer blieb unverletzt.
Durch ausgetretenes Futtermittel wurde die Fahrbahn stark verunreinigt und rutschig. Eine Reinigungsfirma wurde mit der Säuberung der Straße beauftragt.
Die Kreisstraße 114 ist für die Dauer der Maßnahmen derzeit weiterhin voll gesperrt.
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