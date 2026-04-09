Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Einbruch in Geschäft; Munster: Unfall mit Leichtverletzten; Wietzendorf: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht!

Heidekreis (ots)

08.04.2026 / Einbruch in Geschäft

Schwarmstedt: Unbekannte beschädigten zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen die Scheibe eines Geschäfts in der Hauptstraße in Schwarmstedt und verschafften sich durch ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Aus dem Inneren wurde Bargeld entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

08.04.2026 / Unfall mit Leichtverletzten

Munster: Am späten Mittwochabend kam ein 19-jähriger Autofahrer gegen 23:15 Uhr im Ilsterweg im Bereich Breloh aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte das Auto zunächst einen Baum und kollidierte anschließend mit einem weiteren Baum. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der 21-jährige Beifahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

07.04.4026 / Sachbeschädigung

Wietzendorf: Zwei bislang unbekannte männliche Personen im Alter von etwa 15 bis 18 Jahren gingen am Dienstag gegen 14:15 Uhr zu Fuß die Kampstraße in Wietzendorf entlang. Beide führten jeweils eine etwa zwei bis zweieinhalb Meter lange Eisenstange mit sich. Sie beschädigten damit das Sicherheitsglas eines Haustürvordachs eines Anwohners und entfernten sich anschließend vom Tatort. Nach Zeugenangaben sei einer der beiden glatzköpfig gewesen und habe weiße Turnschuhe getragen. Der zweite habe einen Kapuzenpullover mit aufgesetzter Kapuze sowie schwarze Wanderschuhe getragen. Weitere Hinweise zur Tat oder zu den beschriebenen Personen nimmt die Polizei in Wietzendorf unter 05196-963760 entgegen.

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