Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Feierliche Verabschiedung des Inspekteurs der Landespolizei Mecklenburg- Vorpommern - Innenminister Christian Pegel würdigt Nils Hoffmann-Ritterbusch

Schwerin (ots)

In feierlichem Rahmen hat Innenminister Christian Pegel am heutigen Donnerstag den Inspekteur der Landespolizei, Nils Hoffmann-Ritterbusch, in den Ruhestand verabschiedet. Zahlreiche Gäste aus Polizei, Verwaltung und Politik waren der Einladung des Innenministers gefolgt, um seine Verdienste und sein langjähriges Engagement zu würdigen.

Nils Hoffmann-Ritterbusch blickt auf insgesamt 47 Jahre im Dienst der Polizei zurück. In dieser Zeit hat er die Entwicklung der Landespolizei über Jahrzehnte hinweg mitgestaltet und wesentlich vorangebracht.

Innenminister Pegel hob in seiner Ansprache die besondere Bedeutung des scheidenden Inspekteurs hervor: "Nils Hoffmann-Ritterbusch war über viele Jahre eine verlässliche Konstante in der Führung der Landespolizei. Seine Arbeit war geprägt von fachlicher Klarheit, menschlichem Gespür und der Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen. Er hat geführt mit Haltung und Überzeugung. Das hat Eindruck hinterlassen."

Im Verlauf seiner Laufbahn übernahm Hoffmann-Ritterbusch zahlreiche Leitungsfunktionen. Im Jahr 2016 wurde er zum Präsidenten des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ernannt, 2022 zum Inspekteur der Polizei berufen. Diese Ämter spiegeln die hohe Anerkennung wider, die er sich durch seine sachliche und verlässliche Art erworben hatte. Auch über die Polizei hinaus wurde er als kompetenter Gesprächspartner geschätzt.

"Er war für seine Kolleginnen und Kollegen jederzeit erreichbar, hatte ein offenes Ohr und einen klaren Kompass. Dieses Maß an Integrität und Verlässlichkeit verdient unseren höchsten Respekt", so Minister Pegel weiter. "Mit dem Ausscheiden von Nils Hoffmann-Ritterbusch endet ein Abschnitt, der die Landespolizei über viele Jahre mitgeprägt hat. Als Inspekteur war er ein verlässlicher Ansprechpartner, dessen fachliche Einschätzung sowohl innerhalb der Polizei als auch auf ministerieller Ebene überaus geschätzt wurde. Er hat Strukturen mitgestaltet, Prozesse begleitet und Entwicklungen angestoßen, die weiterhin wirken."

