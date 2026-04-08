PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Heidekreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Grasfläche in Brand geraten - Polizei sucht Zeugen; Walsrode: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Heidekreis (ots)

07.04.2026 / Grasfläche in Brand geraten - Polizei sucht Zeugen

Bispingen: Am Dienstag geriet gegen 12:50 Uhr auf einer ehemaligen Wiese hinter einer Schulturnhalle an der Töpinger Straße in Bispingen, an einem Weg in Richtung Nöllestraße, eine etwa 300 Quadratmeter große Grasfläche in Brand. Zeugen beobachteten zuvor zwei männliche Jugendliche, die Böller in Richtung der späteren Brandstelle warfen.

Nach Ausbruch des Feuers flüchteten beide vom Ort des Geschehens. Der erste Jugendliche wird als etwa 14 bis 15 Jahre alt, größer und schlank beschrieben. Er trug einen babyblauen Hoodie. Der zweite Jugendliche soll ebenfalls etwa 14 bis 15 Jahre alt gewesen sein sowie kleiner und kräftiger. Er hatte kurze dunkelblonde bis braune Haare und trug einen dunkelgrauen Hoodie mit weißer Schrift.

Hinweise zur Tat oder den beschriebenen Personen nimmt die Polizei in Bispingen unter 05194 982460 entgegen.

07.04.2026 / Unfall mit zwei Leichtverletzten

Walsrode: Am Dienstagvormittag kam es um etwa 10:30 Uhr auf der Bergstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Straße stadteinwärts und übersah an einer Ampelkreuzung, dass ein vorausfahrendes Fahrzeug nach links in die Dr.-Schomerus-Straße abbiegen wollte. Die 22-Jährige fuhr auf das vorausfahrende Auto auf. Die Unfallverursacherin sowie die 62-jährige Fahrerin des vorausfahrenden Autos wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Heidekreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Heidekreis
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Heidekreis
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 15:47

    POL-HK: Bispingen: Unfallflucht - Kind leicht verletzt

    Heidekreis (ots) - 07.04.2026 / Unfallflucht - Kind leicht verletzt Bispingen: Am Dienstag kam es in der Hützeler Straße in Bispingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 11-Jähriger befuhr gegen 14:00 Uhr mit seinem Fahrrad den rechten Radweg in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung zum Luheweg wollte der Junge die Fahrbahn überqueren und fuhr hierfür auf die Straße. Dabei wurde das Fahrrad von einem nachfolgenden ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 10:59

    POL-HK: Soltau: Unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter

    Heidekreis (ots) - 06.04.2026 / Unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am späten Samstagabend einen 33-Jährigen, der mit seinem E-Scooter im Soltauer Stadtgebiet unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann vermutlich unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin. Dem Soltauer wurde eine ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 10:37

    POL-HK: 1. Munster/B71, Alkoholisiert verunfallt und vom Unfallort geflüchtet; 2. Buchholz (Aller), Alkoholisiert verunfallt; 3. Soltau/K1, Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

    Polizeiinspektion Heidekreis (ots) - 1. Munster/B71, Alkoholisiert verunfallt und vom Unfallort geflüchtet Am Donnerstagabend kam ein Pkw auf der B 71 zwischen Lintzel und Oerrel von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer flüchtete sich aus dem verunfallten Pkw in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren