Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Grasfläche in Brand geraten - Polizei sucht Zeugen; Walsrode: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Heidekreis (ots)

07.04.2026 / Grasfläche in Brand geraten - Polizei sucht Zeugen

Bispingen: Am Dienstag geriet gegen 12:50 Uhr auf einer ehemaligen Wiese hinter einer Schulturnhalle an der Töpinger Straße in Bispingen, an einem Weg in Richtung Nöllestraße, eine etwa 300 Quadratmeter große Grasfläche in Brand. Zeugen beobachteten zuvor zwei männliche Jugendliche, die Böller in Richtung der späteren Brandstelle warfen.

Nach Ausbruch des Feuers flüchteten beide vom Ort des Geschehens. Der erste Jugendliche wird als etwa 14 bis 15 Jahre alt, größer und schlank beschrieben. Er trug einen babyblauen Hoodie. Der zweite Jugendliche soll ebenfalls etwa 14 bis 15 Jahre alt gewesen sein sowie kleiner und kräftiger. Er hatte kurze dunkelblonde bis braune Haare und trug einen dunkelgrauen Hoodie mit weißer Schrift.

Hinweise zur Tat oder den beschriebenen Personen nimmt die Polizei in Bispingen unter 05194 982460 entgegen.

07.04.2026 / Unfall mit zwei Leichtverletzten

Walsrode: Am Dienstagvormittag kam es um etwa 10:30 Uhr auf der Bergstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Straße stadteinwärts und übersah an einer Ampelkreuzung, dass ein vorausfahrendes Fahrzeug nach links in die Dr.-Schomerus-Straße abbiegen wollte. Die 22-Jährige fuhr auf das vorausfahrende Auto auf. Die Unfallverursacherin sowie die 62-jährige Fahrerin des vorausfahrenden Autos wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

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