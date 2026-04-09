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POL-HK: Soltau: Polizeiinspektion Heidekreis startet Präventionsaktion für Seniorinnen und Senioren

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Heidekreis (ots)

09.04.2026 / Polizeiinspektion Heidekreis startet Präventionsaktion für Seniorinnen und Senioren

Soltau: Seniorinnen und Senioren sind immer wieder Ziel von Betrugs- und Diebstahlsdelikten. Täter nutzen dabei gezielt das Vertrauen, die Hilfsbereitschaft oder auch Unsicherheiten älterer Menschen aus. Häufig treten sie beispielsweise als falsche Polizeibeamte oder angebliche Angehörige auf, geben sich als Handwerker aus oder versuchen, über Telefon und Internet an persönliche Daten sowie Bargeld zu gelangen. Auch Trickdiebstähle an der Haustür gehören weiterhin zu den typischen Deliktsformen. Für die Betroffenen entstehen dabei nicht nur finanzielle Schäden, sondern oftmals auch eine erhebliche Verunsicherung im Alltag.

Die Polizei bietet bereits eine Vielzahl an Präventionsangeboten für Seniorinnen und Senioren an, etwa Informationsveranstaltungen, Vorträge oder persönliche Beratungsgespräche. Diese Angebote erreichen jedoch häufig vor allem diejenigen, die noch mobil sind und selbstständig an Veranstaltungen teilnehmen können. Um auch ältere Menschen zu erreichen, die beispielsweise in ihrer Mobilität eingeschränkt oder pflegebedürftig sind, startet die Polizeiinspektion Heidekreis nun eine neue Präventionsaktion in Zusammenarbeit mit regionalen Pflegediensten sowie Essenslieferdiensten.

Im Rahmen der Aktion werden Mitarbeitende der Pflegedienste und Essenslieferdienste die Informationsbroschüre "Im Alltag sicher leben" an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben. Durch die Weitergabe der Informationen soll eine Sensibilisierung für typische Betrugsmaschen und andere Straftaten zum Nachteil älterer Menschen erreicht werden. Ziel ist es, gerade die Seniorinnen und Senioren zu erreichen, die nur schwer an klassischen Informationsveranstaltungen teilnehmen können.

"Viele ältere Menschen, die besonders schutzbedürftig sind, erreichen wir mit unseren bisherigen Angeboten nur eingeschränkt. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Pflegediensten und Essenslieferdiensten können wir nun direkt im häuslichen Umfeld informieren und sensibilisieren", erklärt Kriminalhauptkommissarin Kathleen Schwarz vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Heidekreis.

Die Präventionsaktion startet zunächst im nördlichen Heidekreis. Eine Ausweitung auf den südlichen Heidekreis ist im Anschluss vorgesehen. Die Polizeiinspektion Heidekreis erhofft sich durch die Kooperation eine nachhaltige Stärkung der Präventionsarbeit und einen besseren Schutz von Seniorinnen und Senioren vor Straftaten.

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