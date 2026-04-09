Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Geschädigter zur Verkehrsunfallflucht gesucht

Heidekreis (ots)

31.03.2026 / Geschädigter zur Verkehrsunfallflucht gesucht

Soltau: Ein 42-jähriger Mann zeigte nachträglich bei der Polizei an, vermutlich am 31.03.2026 gegen 16:00 Uhr beim Ausparken aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Geschäftes für Autoteile in der Schützenstraße in Soltau ein anderes Fahrzeug touchiert zu haben. Die Beschädigung an seinem eigenen Auto habe er erst später festgestellt. Hinweise zu dem möglicherweise beschädigten Fahrzeug oder zum Geschädigten nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

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