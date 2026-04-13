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Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bomlitz: Einbruch in Baumarkt; Bad Fallingbostel: Unter Drogen- und Alkoholeinfluss; Walsrode: Sprinter entwendet

Heidekreis (ots)

12.04.2026 / Einbruch in Baumarkt

Bomlitz: Unbekannte drangen in der Nacht zu Sonntag, zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr, über das Dach in einen Baumarkt in der Walsroder Straße in Bomlitz ein. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

12.04.2026 / Unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Bad Fallingbostel: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Sonntagabend einen 35-Jährigen, der mit seinem Auto in der Walsroder Straße unterwegs war. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann sowohl unter Alkohol- als auch unter Drogeneinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille, ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Kokain. Dem 35-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem beschlagnahmten die Einsatzkräfte seinen Führerschein.

11.04.2026 / Sprinter entwendet

Walsrode: Unbekannte entwendeten zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen einen weißen Mercedes Sprinter mit HK-Kennzeichen, der an der Durchgangsstraße in Benzen am Straßenrand abgestellt war. Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter der Telefonnummer 05161-48640 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

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