Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode/A 7: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 7

Heidekreis (ots)

12.04.2026 / Schwerer Verkehrsunfall auf der A 7

Walsrode/A 7: Am Sonntagnachmittag kam es gegen 14:45 Uhr auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen dem Walsroder Dreieck und der Anschlussstelle Bad Fallingbostel, in Höhe des Autobahnparkplatzes Wolfsgrund, zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten.

Der 60-jährige Fahrer eines Kleinbusses wechselte auf Höhe der späteren Unfallstelle vom linken auf den mittleren Fahrstreifen und fuhr dort mit hoher Geschwindigkeit auf einen verkehrsbedingt abbremsenden Pkw auf. Durch den Aufprall schleuderten die beteiligten Fahrzeuge nach rechts. Auf dem Einfädelungsstreifen des Autobahnparkplatzes Wolfsgrund wurde ein weiteres Auto erfasst. Der Kleinbus durchbrach anschließend die Außenschutzplanke und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen.

Zwei Insassen des Kleinbusses im Alter von 67 und 78 Jahren sowie der 60-jährige Fahrer des zunächst angefahrenen Pkw erlitten schwere Verletzungen. Der Fahrzeugführer und der 26-jährige Beifahrer des Kleinbusses wurden leicht verletzt, ebenso die 73-jährige Beifahrerin des dritten beteiligten Fahrzeuges. Einer der Schwerverletzten wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hannover geflogen. Weitere Verletzte wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Durch den Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 65.000 Euro.

Für die Bergungsmaßnahmen und die Dauer der Unfallaufnahme musste die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Westenholz und Bad Fallingbostel bis etwa 20:45 Uhr voll gesperrt werden. Auch der Zubringer von der A 27 auf die A 7 in Fahrtrichtung Hamburg war gesperrt.

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