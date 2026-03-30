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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: angebranntes Essen führt zu Feuerwehr- und Polizeieinsatz

Wittlich (ots)

Am 29.03.2026 gegen 18:50 Uhr kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei in der Straße "Zur Schweiz" in Wittlich.

Hier hatte ein 23-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses sein Essen auf dem Herd vergessen, so dass es zu einer starken Rauchentwicklung kam.

Glücklicherweise kam es zu keinem Brandausbruch.

Nach Lüftung der Wohnung war das Anwesen und die Wohnung wieder bewohnbar. Es kam zu keinerlei Schaden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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