POL-PDWIL: angebranntes Essen führt zu Feuerwehr- und Polizeieinsatz
Wittlich (ots)
Am 29.03.2026 gegen 18:50 Uhr kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei in der Straße "Zur Schweiz" in Wittlich.
Hier hatte ein 23-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses sein Essen auf dem Herd vergessen, so dass es zu einer starken Rauchentwicklung kam.
Glücklicherweise kam es zu keinem Brandausbruch.
Nach Lüftung der Wohnung war das Anwesen und die Wohnung wieder bewohnbar. Es kam zu keinerlei Schaden.
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