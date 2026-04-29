Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Bei Unfall schwer verletzt

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Hardheim: Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Mit knapp 2,5 Promille verursachte ein Verkehrsteilnehmer am Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall in Hardheim. Der Mann war gegen 16 Uhr mit seinem Auto auf einem Feldweg in Richtung "Neumühle" unterwegs. Hierbei kam er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Graben. Zur Bergung des Mannes musste die Feuerwehr hinzugezogen werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Da bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Da dieser einen Wert von fast 2,5 Promille anzeigte, wurde ihm im Krankenhaus Blut abgenommen. Ein im Fahrzeug befindlicher Hund blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

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