Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Handtaschendiebstahl

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Obrigheim: Handtasche gestohlen

Ein Unbekannter entwendete am Mittwochnachmittag die Tasche einer 19-Jährigen in Obrigheim. Die Frau saß gegen 15 Uhr auf einer Bank im Auweg, als sich ihr der Täter von hinten näherte und die Handtasche, die neben der 19-Jährigen lag, stahl. Er rannte dann in Richtung Binau davon. Der Täter wird als circa 1,75 Meter groß, 18 bis 25 Jahre alt, mit einem blond-braunen Boxer-Haarschnitt beschrieben. Er hatte einen Ziegenbart, blaue Augen, trug eine schwarze Sweatshirt-Jacke und eine hellblaue Jeans. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

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