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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Handtaschendiebstahl

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Obrigheim: Handtasche gestohlen

Ein Unbekannter entwendete am Mittwochnachmittag die Tasche einer 19-Jährigen in Obrigheim. Die Frau saß gegen 15 Uhr auf einer Bank im Auweg, als sich ihr der Täter von hinten näherte und die Handtasche, die neben der 19-Jährigen lag, stahl. Er rannte dann in Richtung Binau davon. Der Täter wird als circa 1,75 Meter groß, 18 bis 25 Jahre alt, mit einem blond-braunen Boxer-Haarschnitt beschrieben. Er hatte einen Ziegenbart, blaue Augen, trug eine schwarze Sweatshirt-Jacke und eine hellblaue Jeans. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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