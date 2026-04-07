Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsame Kontrollaktion der Polizeistationen Bad Orb und Schlüchtern; Täter nahmen Zigaretten und Bargeld mit; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Drogen im Wert von mehreren zehntausend Euro aufgefunden - Hanau

(cb) Die Hanauer Polizei stieß am Montagabend bei einer Durchsuchung auf Drogen im Wert von mehreren zehntausend Euro und stellte diese sicher. Vorausgegangen war ein Hinweis, der die Ordnungshüter auf die Spur der Betäubungsmittel brachte. Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten die Einsatzkräfte schließlich einen Lagerraum in der Straße "Vor der Kinzigbrücke". In diesem fanden sie neben Heroin, Kokain, Haschisch und Potenzmitteln auch das dazugehörige Verpackungsmaterial sowie eine Feinwaage und andere Gegenstände, die typischerweise für den Verkauf von Drogen verwendet werden. Die Ermittlungen zur Herkunft sowie zum Eigentümer der Betäubungsmittel dauern derzeit noch an. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch unter der 06181 100-123 bei der Kripo in Hanau.

2. Duo wollte Motorrad stehlen: Zeugensuche! - Hanau

(fg) In der Paul-Gerhardt-Straße (20er-Hausnummern) in Großauheim beabsichtigten zwei Unbekannte am Sonntagabend, gegen 23.40 Uhr, ein geparktes Motorrad zu stehlen. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernte das Duo die Abdeckplane des Zweirads und hantierte mehrere Minuten daran herum. Ohne das Bike kurzschließen zu können, machten sich die beiden Personen davon. Einer trug eine schwarze Jacke, eine helle Jeans, weiße Schuhe und eine "Scream-Maske". Sein dunkel gekleideter Begleiter hatte einen Motorradhelm in der Hand und einen Rucksack dabei. Hinweise zu den Unbekannten werden unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

3. Zeugen gesucht: Unbekannte plünderten Snackautomaten - Hanau

(cb) Drei bis dato Unbekannte plünderten am Mittwoch, gegen 1 Uhr, Snackautomaten in einem Selbstbedienungsladen in der Steinheimer Straße (20er-Hausnummern). Die beiden Männer und ihre Begleiterin hantierten mit Gewalt an den Automaten, sodass hierdurch Getränke und Lebensmittel in den jeweiligen Ausgabeschacht fielen. Das Trio nahm die Snacks anschließend an sich und flüchtete. Der durch die Tat verursachte Sachschaden wird mit etwa 1.500 Euro angegeben. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

4. Täter nahmen Bargeld und Zigaretten mit: Hinweise erbeten - Hanau

(cb) Über eine aufgehebelte Seitentür verschafften sich Einbrecher zwischen Sonntag, 11 Uhr und Montag, 12 Uhr, Zutritt zu einer Einkaufspassage an der Anschrift "Am Steinheimer Tor". Hier, so die derzeitigen Erkenntnisse, begaben sich die Täter zu einem Lottogeschäft, schoben die dortige Zugangstür gewaltsam auf und klauten aus den Geschäftsräumen Zigaretten im Wert von etwa 2.500 Euro.

Im weiteren Verlauf machten sich die Täter an der Tür einer Bäckerei zu schaffen. Nachdem sie diese überwunden hatten, hebelten sie einen Tresor im Inneren der Bäckerei auf und nahmen aus diesem Bargeld mit. Auch aus einem Kiosk, bei dem sie zuvor die Zugangstür gewaltsam geöffnet hatten, nahmen sie einen Tresor sowie Zigaretten an sich und flüchteten schließlich.

Laut ersten Schätzungen beträgt der verursachte Gesamtsachschaden rund 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit den Ermittlern des Einbruchskommissariats unter der 06181 100-123 in Verbindung zu setzen.

5. Zeugensuche nach Autoaufbrüchen - Hanau

(cb) Gleich zwei Fahrzeuge, ein weißer VW sowie ein weißer Transporter der Marke Toyota, welche im Philipp-August-Schleißner-Weg am Fahrbahnrand abgestellt waren, gingen Unbekannte zwischen Donnerstag und Montag an. Bei dem weißen Transporter mit OF-Kennzeichen schnitten die Täter eine Seitentür auf, wodurch ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand. Im Anschluss durchsuchten sie den Innenraum. Ob sie Beute machten, ist derzeit noch nicht bekannt und bedarf weiterer Ermittlungen. Aus dem Transporter mit MKK-Kennzeichen klauten die Unbekannten mehrere Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von knapp 3.000 Euro, nachdem sie eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen hatten. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro beziffert. Die Ermittler der Kriminalpolizei prüfen nun einen möglichen Zusammenhang der Taten und bitten unter der Rufnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

6. Brand im Dörnigheimer Stadtwald: Kinder an Erziehungsberechtigte übergeben - Maintal

(fg) Offenbar ungewollt griffen entzündete Zeitungen am Montagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, auf den Waldboden im Dörnigheimer Stadtwald über. Die mutmaßlichen Beteiligten, zwei Kinder, riefen daraufhin selbstständig via Notruf um Hilfe. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen, weshalb es zu keiner größeren Rauchentwicklung kam. Eine ebenfalls hinzugekommene Streifenbesatzung nahm sich der Kinder an und übergab diese an ihre Erziehungsberechtigten. Es soll noch ein weiteres Kind, das beim Eintreffen der Streife nicht mehr vor Ort war, beteiligt gewesen sein. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

7. Erdklumpen von Brücke geschmissen: Polizei sucht Jugendliche - Nidderau / Bundesstraße 521

(fg) Zwei Jugendliche im Alter von etwa 15 Jahren sollen am Sonntagmorgen, gegen 9.10 Uhr, einen Erdklumpen von einer Brücke auf die Bundesstraße 521 zwischen Eichen und Heldenbergen geworfen haben. Ein Mercedes-Fahrer hatte die Bundesstraße zu dieser Zeit befahren und die Brücke passiert, als er den Einschlag im Kühlergrill wahrgenommen habe. Der am Wagen entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Der Mercedes-Lenker blieb unverletzt. Die Jugendlichen seien auf nicht näher beschriebenen Fahrrädern davongefahren. Seitens der Polizei wurde unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeistation in Langenselbold.

8. Ermittlungen wegen Volksverhetzung eingeleitet: Zeugen gesucht! - Freigericht

(fg) Im Rahmen einer Veranstaltung auf einem Wiesengrundstück nahe der Freigerichthalle in Altenmittlau soll am Samstagnachmittag ein verbotenes Lied abgespielt worden sein. Ein Zeuge hatte dies wahrgenommen und die Polizei informiert. Aufgrund dessen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet. Weitere Zeugen wenden sich bitte unter der 069 8098-1234 an die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen.

9. Auseinandersetzung eskalierte: Zeugen gesucht - Biebergemünd

(cb) Nach einer Auseinandersetzung am Montag in der Richard-Rother-Straße, bei der ein 18-Jähriger leichte Verletzungen davontrug, suchen die Ermittler nun Zeugen der Tat. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gerieten der 18 Jahre alte Mann aus Bad Orb und ein 21-Jähriger gegen 1.45 Uhr aus bislang unbekannten Gründen vor der Mehrzweckhalle in Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der Ältere den Jüngeren gewürgt haben, wodurch dieser für kurze Zeit bewusstlos gewesen sein soll. Beide Beteiligte standen mutmaßlich unter Alkoholeinfluss. Die Ermittler in Gelnhausen bitten Zeugen, welche nähere Angaben zum Sachverhalt geben können, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

10. Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus - Bad Soden-Salmünster

(fg) Am Sonntagnachmittag waren vier Personen widerrechtlich auf einem Grundstück eines Wohnhauses in der Ulmenstraße im Ortsteil Hausen zugange, weshalb die Kripo ermittelt und Zeugen sucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde auch im Haus das Erdgeschoss nach Wertgegenständen durchsucht. Ein Zeuge alarmierte die Polizei am Nachmittag, gegen 16.50 Uhr und gab an, dass zwei junge Männer und zwei jugendliche Frauen offenbar unberechtigt das Grundstück betreten hätten sowie in das Haus eingedrungen seien. Anschließend floh das Quartett.

Es liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1:

- männlich, etwa 1,80 Meter groß, Anfang 20, leicht untersetzte Figur, Oberlippenbart - trug eine schwarze Jacke

Täter 2:

- männlich, etwa 1,70 Meter groß, 17 bis 20 Jahre alt, schmale Statur

Täterin 1:

- weiblich, etwa 15 Jahre alt und 1,65 Meter groß - trug eine dunklere Jacke

Täterin 2:

- weiblich, circa 17 Jahre alt und 1,70 Meter groß, Zopf mit dunklen Haaren (geflochten) - trug eine weiße "Teddyjacke"

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

11. Gemeinsame Verkehrskontrollen der Polizeistationen Bad Orb und Schlüchtern: Ordnungshüter ahndeten Verstöße - Schlüchtern

(fg) Bei einer gemeinsamen Kontrollaktion der Polizeistationen Bad Orb und Schlüchtern am Samstagabend in der Hanauer Straße ahndeten die Ordnungshüter mehrere Verstöße; insgesamt wurden 18 Personen sowie 15 Fahrzeuge kontrolliert. Ab 22.30 Uhr standen die Beamtinnen und Beamten für rund zwei Stunden an der Hanauer Straße und nahmen unter anderem Elektrokleinstfahrzeuge genauer unter die Lupe. So war ein E-Roller-Fahrer ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs, weshalb ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Bei der Kontrolle eines Kleinwagens stellte ein Streifenteam fest, dass der fällige Termin für die Hauptuntersuchung bereits mehr als acht Monate überschritten worden war. Kurz nach Mitternacht bestand bei einem Autofahrer der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Rauschmitteln unterwegs gewesen sein könnte. Durch einen durchgeführten Drogenvortest, welcher positiv auf THC reagierte, wurde der Verdacht erhärtet. Die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens und eine Blutentnahme waren die Folge. Da der Betroffene über keinen gültigen Wohnsitz in Deutschland verfügte, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro erhoben. Außerdem ahndeten die Polizistinnen und Polizisten drei weitere Ordnungswidrigkeiten. Auch zukünftig wird es gemeinsame Kontrollaktionen geben.

Offenbach, 07.04.2026, Pressestelle, Felix Geis

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