Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Einbruch in Sportsbar; Festnahme von mutmaßlichem Einbrecher - Zeuge alarmierte Polizei; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Verkehrskontrollen in der Mühlheimer Straße: Mehrere Verstöße geahndet - Offenbach

(fg) Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der Mühlheimer Straße hat die Polizei mehrere Verstöße festgestellt. Einsatzkräfte der Verkehrsinspektion überwachten dort am Donnerstagabend für rund zwei Stunden den Verkehr. Ab 19 Uhr wurden bis 21 Uhr insgesamt 1784 Fahrzeuge erfasst. 82 davon waren zu schnell unterwegs, was einer Quote von rund 4,6 Prozent entspricht. In 63 Fällen bedeutete dies ein Verwarnungsgeld, 15 Verkehrsteilnehmende müssen mit einem Bußgeld rechnen und vier Personen droht sogar ein Fahrverbot. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 91 bei erlaubten 50 Stundenkilometern. Auch in den kommenden Wochen werden entsprechende Kontrollmaßnahmen folgen.

2. Zeugensuche nach Einbruch in Sportsbar - Offenbach

(fg) Kurz nach 1.30 Uhr sind zwei Unbekannte am Montagmorgen in der Sprendlinger Landstraße (40er-Hausnummern) in eine dortige Sportsbar eingebrochen, weshalb die Kriminalpolizei nun ermittelt und nach Zeugen sucht. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die beiden etwa 1,80 Meter großen und mit Winterjacken sowie Jogginghosen bekleideten Täter zunächst die Eingangstür der Bar eingetreten. Einer betrat sodann den Innenraum und öffnete die Kasse im Bereich der Theke; außerdem nahm er noch einen Geldbeutel aus einer Schublade mit. Sein Komplize stand währenddessen "Schmiere". Mit der Beute machte sich das Duo anschließend davon. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Zeugen des Einbruchs melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

3. Schmuck aus Wohnung gestohlen: Wer hat etwas beobachtet? - Offenbach

(fg) In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mathildenstraße (60er-Hausnummern) waren Unbekannte am Samstag zugange und stahlen Schmuck. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu den Räumlichkeiten, wo sie letztlich im Schlafzimmer fündig wurden. Nachdem sie diverse Schubladen und Schränke durchwühlt hatten, flohen sie mit mehreren Schmuckstücken. Die Tat ereignete sich zwischen 9.20 Uhr und 16.30 Uhr. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo.

4. Kollision zwischen E-Scooter-Fahrer und Fußgänger: eine Person verletzt - Offenbach

(cb) Ein 20 bis 30 Jahre alter Mann auf einem E-Scooter kollidierte am Samstagmorgen mit einem 51 Jahre alten Fußgänger und verletzte diesen schwer. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand war der 51-Jährige gegen 5.30 Uhr auf der Daimlerstraße in Richtung S-Bahn unterwegs, als ihm der Unbekannte auf seinem Scooter auf dem Gehweg entgegenkam. Im Kreuzungsbereich zur Bieberer Straße stieß der Passant mit dem E-Scooter zusammen, wodurch der Fußgänger stürzte. Anschließend soll es zu einem kurzen Wortgefecht mit dem Lenker des Scooters gekommen sein, woraufhin dieser den am Boden liegenden Mann aus Hanau ins Gesicht geschlagen haben soll. Hierdurch erlitt dieser Verletzungen im Kopfbereich und musste medizinisch in einem Krankenhaus versorgt werden. Der Unfallverursacher fuhr anschließend weiter, weshalb die Polizei nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht sowie der Körperverletzung ermittelt. Hinweisgeber melden sich bitte bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 069 8098-5699.

5. Festnahme von mutmaßlichem Einbrecher: Zeuge alarmierte Polizei - Offenbach

(fg) Nach einem versuchten Einbruch in einen Döner-Laden in der Paul-Löbe-Straße nahmen Polizeistreifen am frühen Montagmorgen, gegen 4.30 Uhr, den mutmaßlichen Täter noch vor Ort vorläufig fest. Der 33-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt, musste mit zur Wache. Es folgte unter anderem eine erkennungsdienstliche Behandlung. Zudem musste der Verdächtige eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro zahlen. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 33-Jährige mit einem Draht versucht haben, die Tür der Pizzeria zu öffnen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte dies beobachtet und die Ordnungshüter informiert. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs ermittelt. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet. Weitere Zeugen, die den Einbruchsversuch beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

6. Schlüssel und anschließend VW Caddy gestohlen - Offenbach

(fg) Einbrecher trieben zwischen Mittwochabend, 23.50 Uhr (1. April) und Donnerstagmorgen, 9 Uhr (2. April) in den Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Langener Straße (160er-Hausnummern) ihr Unwesen und entwendeten zunächst einen Fahrzeugschlüssel. Im Anschluss machten sich die Langfinger mit dem dazugehörigen VW Caddy davon. Nach bisherigen Erkenntnissen schoben die Täter den elektrischen Rollladen an der Hintertür nach oben und öffneten danach die Tür. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher mehrere Schubladen und entwendeten circa 1.000 Euro. Zudem nahmen die Eindringlinge den Fahrzeugschlüssel aus der Schublade im Schankraum. Im weiteren Verlauf fuhren sie mit dem Caddy, der vor der Gaststätte parkte und an dem sich OF-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 587 befanden, davon. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

7. Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen gegen 29-Jährigen eingeleitet - Offenbach

(fg) Er habe sich in einem Waldstück nahe der Helene-Mayer-Straße am Freitagmorgen, gegen 9 Uhr, gegenüber einer Fußgängerin entblößt und an seinem Glied herumgespielt. Außerdem habe er der Offenbacherin Kokain angeboten. Eine herbeigeeilte Streife nahm den Verdächtigen noch vor Ort vorläufig fest. Da der 29-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand, musste er mit zum Revier. Dort folgt kurze Zeit später eine angeordnete Blutentnahme. Auf den Offenbacher kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

8. Wer hat den Polo geklaut? - Offenbach

(cb) Wer hat den blauen Polo geklaut? Das fragen sich die Ermittler in Offenbach und suchen Zeugen des Fahrzeugdiebstahls. Der blaue VW mit OF-Kennzeichen parkte am Fahrbahnrand der Alicestraße. Wie die Täter die technischen und mechanischen Sicherungen des Kleinwagens überwinden konnten, ist Teil der Ermittlungen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 7 Uhr und Montag, 18 Uhr. Unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) werden Zeugenhinweise entgegengenommen.

9. Handtasche entrissen: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Männlich, etwa 1,80 Meter groß, kräftige Statur und schwarz gekleidet: Mit dieser Personenbeschreibung sucht die Polizei einen Täter, der am Montagabend einer Fußgängerin die Handtasche entrissen hat. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Offenbacherin gegen 22 Uhr in der "Große Marktstraße" (10er-Hausnummern) unterwegs, als ihr der Unbekannte unvermittelt die Handtasche wegnahm. Mit der Beute machte sich der Täter in Richtung Geleitsstraße davon. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers.

10. Zeugensuche nach Wohnungseinbruch - Neu-Isenburg

(cb) Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro erbeuteten bislang Unbekannte aus einer Wohnung in der Straße "Am Forsthaus Gravenbruch" (40er-Hausnummern). Nach dem bisherigen Ermittlungsstand verschafften sich die Täter am Samstag, zwischen 13.30 Uhr und 19.45 Uhr, Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus. Anschließend begaben sie sich in das erste Obergeschoss, gelangten in die dortige Wohnung und entwendeten aus dieser schließlich den Schmuck. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

11. Täter setzten Pfefferspray ein: Tasche mit Bargeld erbeutet - Neu-Isenburg

(cb) Vier dunkel gekleidete Täter, welche zudem noch schwarze Sturmhauben aufhatten, sollen am Donnerstagvormittag einen 57 Jahre alten Mann in der Frankfurter Straße (90er-Hausnummern) überfallen haben. Gegen 9.50 Uhr wollte der Frankfurter etwas aus seinem abgestellten Fahrzeug holen, als drei 1,80 Meter bis 1,90 Meter große Unbekannte den Autobesitzer zu Boden brachten, ihn mit Pfefferspray besprühten und schließlich seine Umhängetasche mitsamt Bargeld entrissen. Nach der Tat übergaben sie die Tasche an einen weiteren, etwa gleichgroßen Täter, welcher zu Fuß über die Frankfurter Straße flüchtete. Während der Tat erlitt der 57-Jährige Verletzungen und musste medizinisch versorgt werden. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts des Raubes, aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 069 8098-1234 um sachdienliche Hinweise.

12. Zeugensuche nach Einbruch in Geschäftsräume - Dietzenbach

(fg) Unbekannte sind zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, in ein Gebäude in der Waldstraße (70er-Hausnummern) eingedrungen und haben Mobiltelefone und Laptops mitgehen lassen. Wie die Täter in das Innere gelangten, steht bislang nicht fest. In den Geschäftsräumen brachen sie gewaltsam mehrere Schränke sowie Schubladen auf und nahmen letztlich die Beute an sich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 069 8098-1234 Zeugenhinweise entgegen.

13. Drei Verdächtige vorläufig festgenommen: Aufmerksamer Zeuge meldete mutmaßlichen Drogendeal - Dietzenbach

(fg) Polizeibeamte nahmen am Donnerstag, kurz vor 19 Uhr, in der Offenbacher Straße auf einem dortigen Parkplatz drei Verdächtige im Alter von 20, 24 und 30 Jahren vorläufig fest. Gegen die drei wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Ordnungshüter informiert und mitgeteilt, dass bereits in den Tagen zuvor ein dunkelgrauer Golf mit Frankfurter Kennzeichenschildern auf dem Parkplatz aufgefallen sei; es soll mutmaßlich zum Verkauf von Rauschmitteln gekommen sein. Am Donnerstagabend suchte die alarmierte Streife sodann den Parkplatz auf und nahm die drei Verdächtigen nach einer vorangegangenen Kontrolle vorläufig fest. Im Wagen fanden die Beamten rund ein Kilogramm Haschisch, mehrere Feinwaagen, diverses Verpackungsmaterial und etwa 10.500 Euro Bargeld. Außerdem wurde weißes Pulver sichergestellt; um was es sich hierbei handelt, ist Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen. Weitere Zeugen, die Hinweise auf den grauen Kleinwagen und die Personen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo.

14. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung: Zeugen gesucht! - Dietzenbach

(fg) Noch völlig unklar sind die Hintergründe eines Angriffs am Freitagabend, gegen 18.30 Uhr, in einem Parkhaus im Lohrer Weg (einstellige Hausnummern). Ein 21-Jähriger aus Frankfurt sei unvermittelt von drei Unbekannten körperlich angegangen worden. Außerdem sei er mit Pfefferspray besprüht worden. Der junge Mann erlitt unter anderem Schwellungen und Prellungen im Gesicht. Der Polizei liegen nachfolgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1:

- 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß - dunkle Kleidung, dunkle Kappe und maskiert

Täter 2:

- 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß - pinke Hose, maskiert und ansonsten dunkle Kleidung

Täter 3:

- ebenfalls 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß - dunkel gekleidet und maskiert

Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

15. Trinkgeldkasse gestohlen: Wer kennt den Unbekannten? - Mühlheim am Main

(fg) Am Freitagmorgen, gegen 3.50 Uhr, entwendete ein Unbekannter den Trinkgeldbecher vom Kassenschalter eine Tankstelle in der Friedensstraße (100er-Hausnummern) und machte sich anschließend in einem weißen Minivan davon. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Unbekannte zuvor mehrere Gegenstände aus dem Verkaufsraum entnommen und auch bezahlt. Kurz bevor er die Räumlichkeiten verließ, schnappte er den Trinkgeldbecher und machte sich davon. Der Täter war 20 bis 25 Jahre, etwa 1,75 Meter groß und hatte blonde Haare. Er war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Wache der Polizeistation in Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0.

16. Mercedes von Schwimmbadparkplatz gestohlen - Obertshausen

(fg) Im Ortsteil Hausen haben Unbekannte am Freitag, zwischen 15 Uhr und 19.15 Uhr, einen auf dem dortigen Schwimmbadparkplatz (Badstraße) abgestellten Mercedes gestohlen. Die schwarze E-Klasse, an der sich OF-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 4206 befanden, wurde umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Der oder die Täter hatten den Schlüssel wohl zuvor im Schwimmbad aus der Seitentasche der mitgeführten Sporttasche des Eigentümers gestohlen. Mit dem Originalschlüssel ging es dann auf dem Parkplatz offensichtlich auf die Suche nach dem Wagen. Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugenhinweise von Badegästen. Wer hat den Diebstahl des Schlüssels in der Schwimmhalle und die Wegfahrt der schwarzen E-Klasse auf dem Parkplatz beobachtet? Hinweise bitte an die 069 8098-1234.

17. 19-Jähriger soll Pfefferpistole eingesetzt haben: Ermittlungen eingeleitet - Dreieich

(fg) Ein 19-Jähriger soll am Donnerstagabend, gegen 22.15 Uhr, in der Rheinstraße in Götzenhain eine Pfefferpistole unvermittelt gegen zwei ihm bekannte Personen eingesetzt haben. Zuvor sei es noch kurzzeitig zu einem Streitgespräch gekommen. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Einer der Geschädigten, ein 23-Jährige aus Dreieich, kam mit einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus. Sein Begleiter erlitt Augenreizungen. Weitere Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen.

18. Einbrecher kamen über das Dach: Zeugen gesucht! - Dreieich

(fg) Im Ortsteil Götzenhain sind Einbrecher am Wochenende über das Dach in ein Einfamilienhaus in der Uhlandstraße eingebrochen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht nach Zeugen. Zwischen Samstag, 17.30 Uhr und Sonntagmorgen, 9 Uhr, kletterten die Einbrecher vermutlich über die Garage auf das dortige Hausdach. Im weiteren Verlauf beschädigten sie das Dach und gelangten so in das Innere. Im Wohnhaus durchsuchten sie sämtliche Räume nach Diebesgut. Ob sie etwas mitnahmen, steht bislang nicht fest. Durch den Einbruch entstand jedoch ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 mit den Ermittlern der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

19. Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht - Rödermark

(fg) Unbekannte sind über ein aufgehebeltes Fenster über das Osterwochenende in die Räumlichkeiten einer Firma in der Carl-Zeiss-Straße (10er-Hausnummern) in Ober-Roden eingedrungen. Anschließend durchsuchten die Täter sämtliche Räume und entwendeten den Inhalt einer Geldkassette. Mit der Beute machten sich die Einbrecher über den zuvor genutzten Einstiegsweg davon. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Zeugen, die zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr und Montagvormittag, 10.40 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

20. Wer sah den Einbrecher? - Ermittlungen eingeleitet - Langen

(fg) Nachdem es am Sonntagmorgen, gegen 5.15 Uhr, zu einem Einbruch in eine Shisha-Bar in der Bahnstraße (einstellige Hausnummern) gekommen war, hat die Kripo erste Hinweise auf den mutmaßlichen Einbrecher und sucht nach weiteren Zeugen. Diese ersten Erkenntnisse stammen aus der Einsicht in das Videomaterial, das während des Einbruchs entstand. So beabsichtigte der Einbrecher wohl zunächst ein Fenster einzuschlagen, was jedoch misslang. Im weiteren Verlauf hebelte der Täter eine Tür auf und durchsuchte im Anschluss den Innenraum. Er nahm Alkoholika, ein Tablet und Bargeld mit.

In unmittelbarer Nähe gab es ebenfalls in der Bahnstraße in der Nacht zwei Einbruchsversuche (Eisdiele und Kindergarten), die im Zusammenhang mit der Tat in der Shisha-Bar stehen dürften. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

21. Aufmerksamer Zeuge alarmierte Polizei: Gestohlenes Motorrad und geklauter Roller aufgefunden - Zeugensuche! - Hainburg

(fg) Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich am frühen Montagmorgen bei der Polizei und meldete einen Motorrad-Diebstahl in der Geschwister-Scholl-Straße in Klein-Krotzenburg. Zwei Streifen machten sich daher umgehend auf den Weg. Beim Eintreffen waren die drei Unbekannten, die das Motorrad gegen 3.20 Uhr aus dem Innenhof eines dortigen Mehrfamilienhauses geklaut haben sollen, verschwunden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Täter das schwarze Zweirad auf eine Grünfläche im Bereich der Geschwister-Scholl-Straße geschoben und beabsichtigten, dieses kurzzuschließen. Einer der drei Unbekannten hätte das schwarze Bike geschoben; seine zwei Komplizen folgten auf einem Roller, der aufgrund der Flucht ebenfalls zurückgelassen worden war. Eine Überprüfung der Streife ergab, dass dieser ebenfalls in der Nacht zum Montag in der Kirchstraße gestohlen worden war. Das Motorrad konnte noch in der Nacht an den Eigentümer übergeben werden; der Halter des Rollers wurde ebenfalls kontaktiert. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

22. Schmuck und Bargeld von Einbrechern mitgenommen: Zeugensuche - Hainburg

(cb) Schmuck und Bargeld im Wert von knapp 12.000 Euro erbeuteten Einbrecher, nachdem diese sich am Montag gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Königsberger Straße (100er-Hausnummern) verschafft hatten. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand hebelten sie gegen 15.25 Uhr eine Tür sowie ein Fenster auf und begaben sich anschließend in das Hausinnere. Hier durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und flüchteten schließlich mit ihrer Beute. Zeugen setzen sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098-1234 mit den Beamten des Einbruchskommissariats in Verbindung.

Offenbach, 07.04.2026, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell