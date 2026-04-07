Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schutzfrau vor Ort Janka Dierl für Bürgerinnen und Bürger ansprechbar

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Gelnhausen / Main-Kinzig-Kreis (ots)

(me) Seit Beginn des Jahres ist Polizeihauptkommissarin Janka Dierl die neue Schutzfrau vor Ort der Polizeistation in Gelnhausen. In ihrer neuen Funktion kümmert sie sich fortan unter anderem um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gelnhausen sowie der Gemeinden Gründau, Linsengericht und Hasselroth. Sie teilt sich die Aufgaben mit Polizeioberkommissar Jozef Tiede, der die Stadt Wächtersbach und die Gemeinden Brachttal, Biebergemünd sowie Freigericht weiterhin betreut.

Durch die täglichen Begegnungen auf der Straße, die Vernetzung zu den örtlichen Vereinen, Schulen und Institutionen sowie die Teilnahme an lokalen Veranstaltungen, möchte Janka Dierl eine bürgernahe und bürgerfreundliche Polizei repräsentieren, um in möglichst vielen Bereichen der Prävention informierend tätig sein zu können.

"Prävention heißt, früh hinzusehen und zuzuhören - als Schutzfrau vor Ort bin ich stets ansprechbar und freue mich auf den Kontakt auf Augenhöhe sowie den konstruktiven Austausch", sagt Polizeihauptkommissarin Janka Dierl.

Die "Schutzfrau vor Ort" oder der "Schutzmann vor Ort" sind ein wesentlicher Baustein des vom hessischen Innenministerium initiierten Projektes "KOMPASS" (KOMmunalProgrAmm SicherheitsSiegel), in dessen Rahmen gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Kommunen und den lokalen Sicherheitspartnern passende Lösungen für die Herausforderungen vor Ort erarbeitet und entsprechende Sicherheitsarchitekturen individuell weiterentwickelt werden sollen.

Um möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, werden künftig kommunale Bürgersprechstunden geplant. Diese werden über die entsprechenden Informationskanäle des Polizeipräsidiums Südosthessen angekündigt.

Frau Dierl ist bei der Polizeistation Gelnhausen unter der Telefonnummer 06051 827-105 oder per E-Mail (svo-gelnhausen.ppsoh@polizei.hessen.de) zu erreichen.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

Offenbach, 07.04.2026, Pressestelle, Maximilian Edelbluth

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