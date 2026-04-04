Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen nach Sachbeschädigung an Autos gesucht - Neu-Isenburg

Neu-Isenburg (ots)

Die Polizeistation Neu-Isenburg sucht Zeugen einer Sachbeschädigung vom Freitagabend, gegen 23.05 Uhr, in der Hugenottenallee an der Kreuzung zur Rheinstraße. Auf dem Parkplatz der dortigen Postfiliale wurde zunächst eine männliche Person, etwa 75 bis 80 Jahre alt, mit grauen Haaren von zwei Zeugen beobachtet, wie sie geparkte Fahrzeuge beschädigte. Die Zeugen sprachen eine Streife der Polizeistation in der unmittelbaren Nachbarschaft darauf an.

Die Beamten konnten kurz darauf beobachten, wie ein grauer Kleinwagen mit OF-Kennzeichen von dem Posthof flüchte. Der Fahrer hatte zu diesem Zeitpunkt sein Gesicht mit einer Sturmhaube oder Maske vermummt. Eine Fahndung sowie weitere Ermittlungen wurden umgehend eingeleitet, der Verdächtige konnte jedoch bislang nicht angetroffen werden.

An einem Auto der Stadt Neu-Isenburg sowie einem privaten Fahrzeug wurden bei der Spurensicherung mehrere frische Kratzer im Lack festgestellt, die vermutlich mit einem spitzen Gegenstand eingeritzt wurden. Der Sachschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Die beiden Zeugen (ein vermeintliches Pärchen), die sich an die Polizeibeamten vor Ort wandten, werden gebeten sich nochmals bei der Polizeistation Neu-Isenburg zu melden. Weitere Zeugen der Tat sowie Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei unter der 06102 - 290 20 entgegen.

Offenbach am Main, 04.04.2026, PHK Scheerbaum, PvD

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