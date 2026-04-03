Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 15. Kalenderwoche 2026

(fg) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Unfallschwerpunkten.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

06.04.2026:

Hanau, Steinheim, Beginn der B 45 (Lärmschutz);

07.04.2026:

Dietzenbach, L 3001 (Unfallschwerpunkt, Wild);

08.04.2026:

Hainburg, Hauptstraße (Lärmschutz);

09.04.2026:

Bruchköbel, L 3347 (Unfallschwerpunkt);

10.04.2026:

Offenbach am Main, Kirschenallee;

11.04.2026 und 12.04.2026:

Hanau, Wolfgang, B 43 a (Unfallschwerpunkt).

Offenbach, 03.04.2026, Pressestelle, Felix Geis

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