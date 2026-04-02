Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Strafanzeigen gegen Mitsubishi-Fahrer; Mehrere Notrufe: Polizei machte Duo zügig ausfindig - Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet; und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Mehrere Strafanzeigen gegen Mitsubishi-Fahrer - Hanau

(fg) Verdacht der Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und zudem offenbar mit gestohlenen Kennzeichenschildern unterwegs. Auf einen 36 Jahre alten Mitsubishi-Fahrer werden nun mehrere Strafverfahren zukommen.

So soll der Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis am Mittwochabend beim Erblicken einer Polizeistreife in der Luise-Kiesselbach-Straße, kurz nach 20 Uhr, unvermittelt davongefahren sein. Hierbei habe er unbeteiligte Verkehrsteilnehmer gefährdet und sei zeitweise mit bis zu 100 Stundenkilometern unterwegs gewesen. Außerdem sei der Verdächtige entgegengesetzt in einen Kreisverkehr gefahren und habe eine rote Ampel passiert. Im weiteren Verlauf habe der Spacestar-Lenker ohne erkennbaren Grund stark abgebremst, weshalb es zu einem leichten Auffahrunfall mit dem Streifenwagen kam. Der entstandene Schaden wird insgesamt auf rund 1.200 Euro geschätzt. Da der 36-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Rauschmitteln am Steuer saß, wurde auf dem Revier eine Blutprobe entnommen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die angebrachten Kennzeichenschilder nicht zu dem Mitsubishi gehörten und wohl aus einem Diebstahl stammen. Der Wagen war nicht zugelassen.

Hinweisgeber, die die Fahrweise beobachtet haben und möglicherweise sogar gefährdet wurden, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen.

2. Mehrere Notrufe: Polizei machte Duo zügig ausfindig - Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet - Maintal

(fg) "Zwei bewaffnete Personen laufen derzeit im Bereich der Kennedystraße herum", meldeten mehrere Zeugen am Mittwochabend, gegen 20.45 Uhr, via Notruf bei der Polizei. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten zwei Personen in der Nähe einer dortigen Spielhalle angetroffen werden, welche mit der detaillierten Beschreibung der aufmerksamen Zeugen übereinstimmten. Zu diesem Zeitpunkt führten die beiden Kontrollierten, es handelte sich um zwei deutlich alkoholisierte 30-Jährige, keine Waffen oder ähnliche Gegenstände mit sich. Sie wurden vorläufig festgenommen und mussten mit zur Wache. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Ordnungshüter ein Luftgewehr und eine Hiebwaffe. Es kam zur Beschlagnahme und zur Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die weiteren Ermittlungen dauern derweil an. Weitere Zeugen, die Hinweise auf die beiden Männer geben können, insbesondere im Hinblick auf das Mitführen besagter Waffen, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

3. Jugendliche E-Roller-Fahrerin kam nach Zusammenstoß in ein Krankenhaus - Nidderau

(fg) Mit leichten Verletzungen kam eine 16 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin nach einem Zusammenstoß mit einem Auto am Mittwochnachmittag, kurz vor 17 Uhr, in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 66-Jährige in ihrem Opel Meriva auf der Konrad-Adenauer-Allee unterwegs. Die Jugendliche befuhr mit ihrem E-Scooter den Gehweg neben der Konrad-Adenauer-Allee in dieselbe Richtung. In Höhe des Fußgängerüberwegs kurz vor der Einmündung zur Straße "Gehrener Ring" kam es sodann zur Kollision. Die 16-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeistation Langenselbold.

4. Hoftor durch Unbekannten beschädigt: Hinweise erbeten - Gelnhausen

(me) Ein bis dato noch unbekannter Wagenlenker fuhr in der Zeit zwischen Dienstag, 22 Uhr und Mittwoch, 4 Uhr, gegen das Hoftor eines Grundstücks in der Straße "An der Burgmühle" im Bereich der einstelligen Hausnummern. Da der Verursacher offenbar davonfuhr, ohne den Schaden der Polizei zu melden, ermittelt diese nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Der entstandene Schaden kann derzeit nicht beziffert werden. Hinweisgeber melden sich bitte telefonisch bei den Beamten der Polizeistation in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

5. Trickbetrüger erbeuteten Goldmünzen - Gelnhausen

(me) Eine ältere Dame aus der Straße "Am Bockenborn" erhielt am Mittwochvormittag einen Anruf eines angeblichen Versicherungsmaklers. Dieser tischte der Seniorin eine Geschichte über einen angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft auf. Nach dem Telefonat erschienen dann zwei Männer, welche die Goldmünzen an sich nahmen und überprüfen wollten. Da das Duo mit den Wertgegenständen nicht mehr zurückkehrte, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Trickdiebstahls. Zeugen der Tat, die sich gegen 10.50 Uhr zugetragen haben soll, melden sich bitte bei den Ermittlern aus Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

6. Dunkel gekleideter Mann nach volksverhetzenden Gesten gesucht - Gelnhausen

(me) Längere, zerzauste sowie graue Haare, ungepflegtes Äußeres und dunkle Kleidung: So lautet die Personenbeschreibung eines älteren Herrn, der am Mittwochnachmittag auf dem Gelände einer Tankstelle in der Freigerichter Straße mehreren Autofahrerinnen und Autofahrern eine volksverhetzende Geste gezeigt haben soll. Die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen sucht nun nach Zeugen des Geschehens. Diese setzen sich bitte über die Rufnummer 069 8098-1234 mit den Ermittlern aus Offenbach in Verbindung.

7. Grauer VW Golf zerkratzt: Zeugensuche der Polizei - Gelnhausen

(me) Unbekannte beschädigten im Verlauf des Mittwochs einen in der Grimmelshausenstraße (einstellige Hausnummern) abgestellten grauen Wagen, weswegen die Beamten der Polizeistation in Gelnhausen die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen haben. In der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 12.30 Uhr wurde der VW Golf mit GN-Kennzeichenschildern zerkratzt und so an diesem ein Schaden von etwa 500 Euro angerichtet. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte an die Wache der Station (06051 827-0).

8. Trafoturm mit blauer Farbe beschmiert: Staatsschutz ermittelt - Brachttal

(me) Nachdem Unbekannte einen Trafoturm im Bereich der Raiffeisenstraße mit blauer Farbe und Parolen beschmierten, hat die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Sachbeschädigung aufgenommen. Die Schriftzüge in blauer Farbe und der damit einhergegangene Schaden von etwa 2.000 Euro dürften um den 25. März entstanden sein. Hinweise werden über die Hotline 069 8098-1234 entgegengenommen.

9. Schaden im fünfstelligen Bereich bei Scheunenbrand - Schlüchtern

(me) Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei wurden am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz in der Kressenbacher Straße (einstellige Hausnummern) gerufen, nachdem dort durch Anwohner der Brand einer Scheune gemeldet worden war. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen brach das Feuer gegen 17.30 Uhr aus bislang noch unbekannten Gründen aus. Da sich im unmittelbaren Gefahrenbereich ein Gastank befand, musste die Feuerwehr diesen mit Löschwasser herunterkühlen. Der entstandene Schaden wird derzeit auf 75.000 Euro geschätzt. Durch das Feuer wurde offenbar niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kripo aus Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 02.04.2026, Pressestelle, Felix Geis

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