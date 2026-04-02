Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei kontrollierte: Geschwindigkeiten und Zweiräder im Blick; Kabel von Baustelle gestohlen: Wer hat etwas beobachtet?; Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Kabel von Baustelle gestohlen: Wer hat etwas beobachtet? - Offenbach

(me) Diebe entwendeten vergangenes Wochenende mehrere Kupferkabel von einer Baustelle in der Berliner Straße (50er-Hausnummern). In der Zeit zwischen Freitag, 12 Uhr und Montag, 8 Uhr, überwanden die Unbekannten den Bauzaun und gelangten so auf das Gelände. Im Anschluss rafften die Ganoven die Kupferkabel im Wert von etwa 2.000 Euro zusammen und machten sich hiernach wieder auf und davon. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an das Polizeirevier in Offenbach (069 8098-5100).

2. Polizei kontrollierte: Geschwindigkeiten und Zweiräder im Blick - Offenbach / Seligenstadt

(me) Zusammen mit Kräften des Hessischen Polizeipräsidiums für Einsatz und Mitarbeitenden der Stadtpolizei Offenbach führten Beamte der hiesigen Verkehrsinspektion am Mittwoch, in der Zeit zwischen 9 Uhr und 14 Uhr, Verkehrskontrollen durch.

Hierzu richteten die Ordnungshüter zunächst eine Kontrollstelle an der Landesstraße 3121 bei Seligenstadt ein. Dort überprüften sie die Geschwindigkeiten der heranfahrenden Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer. Bei 871 gemessenen Wagen konnten 21 Verstöße festgestellt werden. Bei erlaubten 70 km/h lag die gemessene Höchstgeschwindigkeit nach Abzug der Toleranz bei 93 Stundenkilometern.

Hiernach wurden mobile Kontrollen im Stadtgebiet von Offenbach durchgeführt. Insbesondere motorisierte Zweiräder, unter anderem E-Scooter, fassten die Ordnungshüter hier ins Auge. Insgesamt neun Verstöße wurden den jeweiligen Fahrerinnen und Fahrern eröffnet. Unter anderem verfügten vier der Elektrokleinstfahrzeuge über keine Pflichtversicherung. Einer der Kontrollierten steht im Verdacht, das Zweirad unter dem Einfluss von Kokain genutzt zu haben, weswegen ein entsprechendes Verfahren eingeleitet wurde.

3. Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus - Dreieich

(fg) Über ein eingeschlagenes Kellerfenster verschaffte sich ein Einbrecher am Mittwochnachmittag, zwischen 16.45 Uhr und 17.45 Uhr, Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Leibnizstraße (20er-Hausnummern). Im Inneren durchsuchte der Täter sämtliche Schränke und Schubladen; ob er etwas mitnahm, steht bislang nicht fest. Anschließend floh der Eindringling über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

4. Wer sah den Einbruch in der Grafenbergerstraße? - Rodgau

(fg) Etwa 1,60 Meter groß, dunkle sowie lange Haare und mit einer weißen Weste, einer weißen Hose und weißen Schuhe bekleidet. Mit dieser Personenbeschreibung sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen zu einem Einbruch in Hainhausen, der sich am Mittwoch in einem Einfamilienhaus in der Grafenbergerstraße (10er-Hausnummern) ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Person, bei der es augenscheinlich um eine Frau handelte, zunächst über das Hoftor den Garten betreten und im weiteren Verlauf die Terrassentür aufgehebelt haben. In dem Wohnhaus wurden mehrere Räume durchsucht. Hinweise zur Beute liegen aktuell nicht vor. Der Einbruch fand zwischen 14.30 Uhr und 18 Uhr statt. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

5. Einbrecher wurde gestört und flüchtete: Zeugen gesucht! - Obertshausen

(fg) Ohne Beute machte sich ein auf frischer Tat ertappter Einbrecher am Donnerstagmorgen im Ortsteil Hausen davon. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Unbekannte kurz nach 4 Uhr auf einen Balkon im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses in der Kölner Straße (10er-Hausnummern) geklettert. Anschließend hebelte der Täter ein Fenster auf und gelangte ins Innere, wo er mehrere Räume durchsuchte. Hierbei wurde er jedoch durch Hausbewohner gestört, weshalb der Unbekannte unvermittelt floh. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

6. Zeugensuche: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer - Seligenstadt

(fg) Zwei Jugendliche sollen am Mittwoch, zwischen 15 Uhr und 20 Uhr, einen offenbar selbst gebauten Brandsatz gegen eine Betonwand einer Unterführung im Bereich der Kapellenstraße geworfen haben. Hierdurch entstand leichter Sachschaden an der Wand, der auf rund 200 Euro geschätzt wird. Verletzt wurde niemand. Vor Ort fand eine Streife unter anderem Scherben, die sichergestellt wurden. Eingeleitete Ermittlungen ergaben Hinweise zu den beiden Verdächtigen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Bereits am Vortag soll es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

Offenbach, 02.04.2026, Pressestelle, Felix Geis

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