Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Kontrollen und Zeugenaufruf nach Beleidigung

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Heilbronn: Poser- und Raserkontrollen

Polizeibeamte haben am Mittwochabend im Heilbronner Stadtgebiet Fahrzeuge und Personen kontrolliert. Die Beamten kontrollierten von 18.00 Uhr bis kurz vor Mitternacht rund 30 Autos und zwei Motorräder. Hierbei stellten sie drei Rotlicht- und fünf Geschwindigkeitsverstöße fest. Im Rahmen von Personenkontrollen erteilte die Beamten insgesamt fünf Platzverweise.

Beilstein: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn: Zeugen im Zusammenhang mit dem Aufstellen von vier Puppen gesucht

Am 1. April 2026 wurden in Beilstein insgesamt sechs Puppen aufgestellt. Diese wurden vor dem Rathaus, auf dem Kreisverkehr in der Hermann-Hesse-Straße/Kreisstraße 2091, an der Einmündung der Landesstraße 1100/Beilsteiner Straße auf Höhe des Mineralfreibads, an der Ortseinfahrt von Beilstein an der dortigen Bushaltestelle, vor dem "Haus Ahorn" und an der Zufahrt zum Gelände "Raumaier" an der Kreuzung zum Winzerhausener Weg platziert. Alle Puppen waren mit beschriebenen Pappschildern versehen. Durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Beleidigung eingeleitet. Ziel der Aktion war mutmaßlich Beilsteins Bürgermeisterin. Die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammengang einen dunkelblauen oder schwarzen Pkw, ähnlich einem Ford Transit mit Ludwigsburger Kennzeichen "LB". Der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens könnte ein wichtiger Zeuge sein. Als relevant wird der Zeitraum 1. April 2026 von 22 Uhr bis 22:30 Uhr angenommen. Auch anderen Personen könnte dieses Fahrzeug aufgefallen sein. Entsprechende Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

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