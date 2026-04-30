Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Eppingen: Erster Polizeihauptkommissar Jens Weber folgt als Leiter des Polizeireviers Eppingen auf Erster Polizeihauptkommissar Bernd Walter

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Ein Wechsel an der Spitze des westlichsten Polizeireviers des Polizeipräsidiums Heilbronn steht bevor: Ab Mai wird Erster Polizeihauptkommissar Jens Weber die Amtsgeschäfte von Erster Polizeihauptkommissar Bernd Walter übernehmen. Bernd Walter, der zwei Jahre lang das Polizeirevier Eppingen geleitet hat, wurde am 30. April 2026 im Rahmen einer Feierstunde im Schwanensaal der Stadt Eppingen verabschiedet. Walter hatte seit vielen Jahren Führungsaufgaben innerhalb der Polizei inne. In seiner Ansprache hob Polizeipräsident Frank Spitzmüller die Leistungen von Bernd Walter hervor, nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch außerhalb. "Ihr Dienst weitete sich im Laufe der Jahre weit über das Heilbronner Land und das Bundesgebiet aus. Angefangen 2003, mit der Abordnung zum Grenzschutzpräsidium West, in einen einjährigen Einsatz in Bosnien, wo Sie Teil der Mission 'International Police Task Force' waren. Das war nur der erste vieler weiterer Auslandseinsätze. Es folgten Kosovo 2006, Somalia 2013, Sardinien 2017 und last but not least, Gambia 2023 und 2024", so Polizeipräsident Frank Spitzmüller über die Arbeit von Bernd Walter.

Der angehende Pensionär kann auf eine bemerkenswerte Karriere zurückblicken, die neben seinen zahlreichen polizeilichen Auslandseinsätzen, bei denen er zum Aufbau von tragfähigen Polizeistrukturen beitrug und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung in den von Krieg gebeutelten Ländern stärkte, auch verschiedene Führungspositionen innerhalb der Polizei umfasste. Dazu gehören seine Tätigkeiten als Dienstgruppenleiter bei verschiedenen Polizeirevieren, Leiter des Polizeipostens Heilbronn-Neckargartach von 2010 bis 2021, Leitung der Führungsgruppe des Polizeireviers Heilbronn-Böckingen und schließlich seine Verwendung als Revierleiter in Eppingen seit April 2024. Walter war zusammen mit 56 Kolleginnen und Kollegen in Eppingen für die Sicherheit von über 60.000 Menschen im Zuständigkeitsgebiet verantwortlich. Das Polizeirevier Eppingen bearbeitet durchschnittlich 1.500 Straftaten und über 1.100 Verkehrsunfälle, davon mehr als 120 mit Personenschaden, pro Jahr bearbeitet.

Ab Mai wird Jens Weber, der über langjährige Diensterfahrung in verschiedenen Funktionen bei der Polizei Baden-Württemberg verfügt, die Revierleitung in Eppingen übernehmen. Er war unter anderem von 2006 bis 2016 als Dienstgruppenleiter beim Polizeirevier Eppingen tätig und arbeitete danach rund zehn Jahre lang beim sogeannten Einsatzreferat des Landespolizeipräsidiums im Innenministerium Baden-Württemberg. Zuletzt war Jens Weber als Polizeiführer vom Dienst im Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Heilbronn und zur Vorbereitung auf die neue Funktion bei der Führungsgruppe der Schutzpolizeidirektion tätig

Während der Feierstunde zum Amtswechsel dankten auch die Leitende Polizeidirektorin Eva Weispfenning, der Oberbürgermeister der Stadt Eppingen, Klaus Holaschke, Leitender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Heilbronn, Herr Dr. Frank Schwörer, und der Vorsitzende des Örtlichen Personalrats Jörg Reutter dem scheidenden Revierleiter Bernd Walter für seinen Einsatz. Sie hießen Jens Weber herzlich willkommen und wünschten ihm viel Erfolg für die bevorstehenden Herausforderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell