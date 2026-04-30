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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Untergruppenbach: Mann in Bankfiliale festgenommen

Untergruppenbach (ots)

Untergruppenbach: Mann in Bankfiliale festgenommen

Am heutigen Nachmittag, gegen 14:45 Uhr, kam es zu einer polizeilichen Einsatzlage in einer Bank in der Happenbacher Straße in Untergruppenbach. Die Polizei konnte zwischenzeitlich einen Mann in der Bank vorläufig festnehmen. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Näheres zu den Gründen des Polizeieinsatzes ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Es besteht der Verdacht eines versuchten Raubüberfalls.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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