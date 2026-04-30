Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Untergruppenbach: Mann in Bankfiliale festgenommen

Untergruppenbach (ots)

Untergruppenbach: Mann in Bankfiliale festgenommen

Am heutigen Nachmittag, gegen 14:45 Uhr, kam es zu einer polizeilichen Einsatzlage in einer Bank in der Happenbacher Straße in Untergruppenbach. Die Polizei konnte zwischenzeitlich einen Mann in der Bank vorläufig festnehmen. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Näheres zu den Gründen des Polizeieinsatzes ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Es besteht der Verdacht eines versuchten Raubüberfalls.

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