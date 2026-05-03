Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis/Mosbach: Tödlicher Unfall auf der B37

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ohne weitere Beteiligte wurde ein Suzuki-Jeep-Fahrer tödlich verletzt. Am Sonntagnachmittag, gegen 15:10 Uhr, befuhr ein 72-Jähriger mit seinem Pkw aus Richtung Binau kommend die B37. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam der Fahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug gerettet und vor Ort reanimiert werden. Der Fahrer verstarb jedoch nach erfolgloser Reanimation noch an der Unfallstelle. Das Fahrzeug drohte nach dem Unfall von der Böschung ca. 5-6 m tief abzurutschen. Aus diesem Grund musste das Fahrzeug mit mehreren Seilen gesichert werden. Die Feuerwehr war mit 8 Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften, die Rettung mit 4 Fahrzeugen, 1 Rettungshubschrauber und 12 Einsatzkräften vor Ort. Die B37 musste für die Unfallaufnahme und Bergung bis 18:00 Uhr teilweise voll gesperrt werden.

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