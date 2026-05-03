Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht vom Neckar-Odenwald-Kreis vom Samstag, 02.05.2026

Heilbronn (ots)

Osterburken -Bofsheim: tödlicher Verkehrsunfall auf Landstraße L 582

Am späten Samstagabend kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der L 582 in Rich-tung Bofsheim, bei welchem ein 49-jähriger Lenker eines Dodge und eine 57-jährige Lenkerin eines Seat an der Unfallstelle verstarben. Ein 49-Jahre alte Lenker eines Dodge befuhr die L 582 in FR Bofsheim. Vor einer unüber-sichtlichen Rechtskurve überholte der Fahrer mehrere Fahrzeuge. Direkt nach der Kurve kam ihm die 57-jährige Seat-Lenkerin entgegen und es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde der Dodge nach rechts gegen einen dort fah-renden VW geschleudert. Der VW wurde von der Fahrbahn abgewiesen und wurde aufgrund einer Böschung wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Der Fahrer des VW-Bus blieb unver-letzt. Der 11-jährige Mitfahrer des VW-Bus war aufgrund der Gurtmarke am Hals leichtverletzt. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die 41-jährige Beifahrerin im Dodge, sowie der 57-jährige Beifahrer im Seat mussten schwer-verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden i.H.v. 100.000 EUR. Zur Klärung der Unfallursache wurden beide Fahrzeuge sichergestellt. Neben der Polizei wa-ren Rettungsdienst, Notarzt, Feuerwehr, Notfallseelsorger und die Straßenmeisterei im Ein-satz. Der Verkehrsunfalldienst Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Landstraße war für die Unfallaufnahme und Erstellung des Gutachtens bis gegen 22.30 Uhr gesperrt.

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