Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide-Hiddesen. BMW bei Probefahrt gestohlen - und mit leerem Tank liegen geblieben.

Lippe (ots)

Der Diebstahl eines Autos endete am Montagabend (20.04.2026) für einen unbekannten Mann anders als vermutlich geplant. Gegen 18.45 Uhr traf er sich mit einem Detmolder, der den schwarzen BMW X5 online zum Verkauf angeboten hatte, für eine gemeinsame Probefahrt. Als der Besitzer das Auto in der Stoddartstraße kurz verließ, um etwas am Reifen nachzuschauen, nutzte der Unbekannte die Gelegenheit und gab Gas. Er flüchtete mit seinem Diebesgut in Richtung Hiddesen - doch er kam nicht weit: Da im Tank nicht mehr genügend Sprit war, blieb er mit dem BMW im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße/Theodor-Heuss-Straße liegen. Der Mann entfernte sich schließlich zu Fuß in Richtung Akazienstraße. Er konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 20 - 24 Jahre alt und 1,80 - 1,90 m groß, kurze, dunkle Haare, dunkler Oberlippen- und Kinnbart, sprach gebrochen Deutsch, bekleidet mit einer grauen Jogginghose, weißen Turnschuhen und möglicherweise einer dunklen Jacke. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen: Wer Hinweise zu dem unbekannten Mann geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.

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