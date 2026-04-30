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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogenvortest positiv

Zella-Mehlis (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Mittwochvormittag einen 24-jährigen E-Scooter-Fahrer in Zella-Mehlis. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis sowie Amphetamin/Methamphetamin. Eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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