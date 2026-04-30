LPI-SHL: Drogenvortest positiv
Zella-Mehlis (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Mittwochvormittag einen 24-jährigen E-Scooter-Fahrer in Zella-Mehlis. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis sowie Amphetamin/Methamphetamin. Eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
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