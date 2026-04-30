LPI-SHL: Drogenvortest positiv

Vacha (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (29.04.2026) fuhr ein Autofahrer auf der Bundesstraße zwischen Dorndorf und Vacha, als plötzlich augenscheinlich ein Wolf die Straße querte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Tier, welches noch an der Unfallstelle verendete. Am Auto entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Das Kompetenzzentrum Wolf/Biber/Luchs wurde informiert. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

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