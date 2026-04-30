Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Unfall gesucht

Zella-Mehlis (ots)

Ein 48-jähriger Autofahrer wollte Mittwochmittag gegen 12:10 Uhr bei grüner Ampel von der A71 kommend nach links auf die Suhler Straße in Richtung Suhl abbiegen, als plötzlich ein aus Richtung Suhl kommender 75-jähriger Autofahrer ebenfalls in den Kreuzungsbereich einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, wodurch Sach- aber zum Glück kein Personenschaden entstand. Zur Klärung des Unfallhergangs und insbesondere der Schaltung der Ampeln (rot oder grün) werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0105690/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.

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