Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Nach Unfall geflüchtet, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 20:30 Uhr auf dem Fahrradweg parallel zur K5344 zwischen Kippenheimweiler und Langenwinkel zu einem Verkehrsunfall. Mehrere Kinder/Jugendliche befuhren den Radweg mit ihren E-Scootern in Richtung Langenwinkel. Einer der Lenker fuhr "Slalom" und kollidierte hierbei mit einer 38-jährigen Fußgängerin, welche dadurch leicht verletzt wurde. Der E-Scooter-Fahrer flüchtete nach dem Zusammenstoß in Richtung Langenwinkel und kann wie folgt beschrieben werden: männlich, hellblaues Oberteil mit weißem Muster, dunkle Hose, schwarzer E-Scooter. Zeugen, insbesondere Erziehungsberechtigte, die Angaben zu dem Unfallhergang oder zu dem Unfallverursacher machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lahr unter der Telefonnummer 07821 2770 zu melden.

/DPS

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