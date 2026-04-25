Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Alkoholisierter Pedelec-Fahrer gestürzt, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Freitag, 24.04.2026, stürzte gegen 18:00 Uhr in der Ahfeldstraße in Biberach ein Fahrradfahrer. Der 59-Jährige kam kurz nach Verlassen eines dortigen Einkaufsmarktes mit seinem Pedelec zu Fall und verletzte sich leicht. Unfallursächlich dürfte die festgestellte Alkoholisierung des Mannes gewesen sein. Er wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt. Gegen den Zweiradfahrer wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zeugen, die den Sturz des Mannes beobachtet haben oder ihn zuvor fahrend gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Haslach unter der Telefonnummer 07832 97592-0 zu melden.

/DPS

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