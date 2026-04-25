PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Alkoholisierter Pedelec-Fahrer gestürzt, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Freitag, 24.04.2026, stürzte gegen 18:00 Uhr in der Ahfeldstraße in Biberach ein Fahrradfahrer. Der 59-Jährige kam kurz nach Verlassen eines dortigen Einkaufsmarktes mit seinem Pedelec zu Fall und verletzte sich leicht. Unfallursächlich dürfte die festgestellte Alkoholisierung des Mannes gewesen sein. Er wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt. Gegen den Zweiradfahrer wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zeugen, die den Sturz des Mannes beobachtet haben oder ihn zuvor fahrend gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Haslach unter der Telefonnummer 07832 97592-0 zu melden.

/DPS

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1450
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren