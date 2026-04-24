Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Vorläufige Festnahme nach versuchtem Einbruch

Offenburg (ots)

Den Beamten des Polizeireviers Lahr gelang am heutigen Freitagmittag aufgrund des Hinweises eines Zeugen ein schneller Fahndungserfolg. Laut dem Hinweisgeber sollen zwei Unbekannte kurz vor 14 Uhr in der Bismarckstraße versucht haben, die Haustür eines Mehrfamilienhauses zu öffnen. Als sie auf den Zeugen aufmerksam wurden, ergriffen sie in einem dunklen BMW mit litauischer Zulassung die Flucht in Richtung Autobahn. Die alarmierten Beamten schafften es im Zuge der schnell eingeleiteten Fahndung, den BMW zu lokalisieren und anzuhalten. Im weiteren Verlauf gelang die vorläufige Festnahme der zwei im Wagen befindlichen Tatverdächtigen. Gegen die beiden georgischen Staatsangehörigen im Alter von 54 und 58 Jahre wird nun wegen versuchten Einbruchs ermittelt. Bei der Durchsuchung des Wagens wurden mehrere Kennzeichen und mutmaßliches Einbruchswerkzeug sichergestellt.

/ya

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