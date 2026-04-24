Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hofstetten

Durmersheim - Rechtzeitig gehandelt -Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Hofstetten / Durmersheim (ots)

Gleich zwei Mal haben berechtigte Sorgen um lebensältere Menschen zum rechtzeitigen Auffinden der in Not geratenen Personen geführt, sodass sie letztlich in medizinische Hände gegeben werden konnten. In Hofstetten war einer Frau am Montagmorgen aufgefallen, dass ihr sehr zuverlässiger Nachbar nicht zur Arbeit gegangen und auch noch die Rollläden seiner Wohnung ungeöffnete waren. Weil Klingeln und Klopfen zu keiner Reaktion des Nachbarn führte, holte sie Hilfe, wie sich herausstellte zurecht. Deutlich geschwächt und schweren Atems konnte der Mann im Schlafzimmer angetroffen werden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann vom Rettungsdienst schnurstracks in ein Krankenhaus gebracht. Um den in der Wohnung befindlichen Hund, kümmerte sich zunächst die besorgte Nachbarin.

Ähnlich dankbar dürfte eine Frau aus Durmersheim ihrem Hausverwalter sein, der am Donnerstagmorgen beim Polizeiposten Bietigheim vorsprach und mitteilte, dass er eine Bewohnerin schon längere Zeit nicht mehr gesehen habe. Weil noch weitere Anzeichen auf eine mögliche Notsituation vorlagen, wurde zusammen mit Kräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes die Wohnung durch ein Kellerfenster betreten. Auch dieses Mal mutmaßlich gerade noch rechtzeitig. Die Frau lag dehydriert und geschwächt im Bett und wurde umgehend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Herzlichen Dank an die Nachbarin und den Hausverwalter für ihr rechtzeitiges Handeln!

/wo

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