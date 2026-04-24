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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A5 - Lastwagen nach Auffahrunfall in Brand geraten

Appenweier (ots)

Ein ausgebrannter Lastwagen, eine Vollsperrung, ein hoher Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro, aber glücklicherweise keine Verletzten sind die Folgen eines Auffahrunfalls am Donnerstagabend auf der A5 bei Appenweier in Fahrtrichtung Karlsruhe. Nach derzeitigen Feststellungen habe ein 52 Jahre alter Hyundai-Fahrer im dortigen Baustellenbereich aufgrund der Verkehrslage abbremsen müssen. Ein nachfolgender 59-jähriger Citroen-Lenker erkannte die Situation und konnte ebenfalls rechtszeitig abbremsen. Einem 50 Jahre alter Lastwagenfahrer gelang dies hingegen nicht mehr und er prallte kurz vor 21:30 Uhr mit seinem 3,5-Tonner in das Heck des Citroen, welcher anschließend auf den Hyundai aufgeschoben wurde. Nach der Kollision fing der Lastwagen Feuer, geriet in Vollbrand und brannte komplett aus. Einsatzkräfte der Feuerwehren Appenweier und Offenburg waren vor Ort und löschten den brennenden Renault ab. Zurück blieb eine beschädigte Fahrbahndecke, was zunächst eine Sperrung notwendig machte. Später konnte innerhalb der Baustelle eine Fahrspur freigegeben werden, bevor dann gegen 5 Uhr die Fahrbahn wieder komplett befahrbar war. Der Verkehr staute sich hierdurch auf mehrere Kilometer Länge.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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