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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Kontrolle des gewerblichen Personenverkehrs

Baden-Baden, A5 (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Baden-Baden führten im Verlauf des Mittwochs an der Tank- und Rastanlage Baden-Baden eine großangelegte Kontrolle des Fernreiseverkehrs durch. Hierbei wurden sie im Zeitraum zwischen 7.30 Uhr und 15.30 Uhr durch zahlreiche Beamten benachbarter Polizeieinheiten sowie Kräfte des Zolls, der Bundespolizei, des Landratsamtes Rastatt, des Technischen Hilfswerks, sowie des Bundesamtes für Logistik und Mobilität unterstützt. Die Ermittler nahmen insgesamt 14 Busse, vier Kleintransporter und acht Pkw genauer unter die Lupe. Alleine bei den überprüften Busses ergab sich eine Beanstandungsquote von 100 Prozent. Neben insgesamt 17 Verstößen gegen Sozialvorschriften und mehreren Missachtungen straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften musste unter anderem ein Fahren ohne Fahrerlaubnis, ein Kennzeichenmissbrauch, ein Verstoß gegen das Waffengesetz aufgrund eines mitgeführten Springmessers sowie die Einfuhr von Cannabis beanstandet werden. Die Beamten erhoben außerdem Sicherheitsleistungen von rund 5.000 Euro. Ferner wurde in zwei Fällen die Weiterfahrt untersagt.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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