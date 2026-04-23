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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Festnahmen dank schnellem Einschreiten

Kuppenheim (ots)

Dem schnellen Einschreiten der Beamten des Polizeireviers Gaggenau sowie der Unterstützung aus der Luft war es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu verdanken, dass drei mutmaßlichen Dieben das Handwerk gelegt wurde. Kurz nach 2 Uhr ging bei der polizeilichen Leitstelle die Meldung über ein verdächtiges Fahrzeug und unbekannte Personen an einem Firmengelände in der Lochackerstraße ein. Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Überprüfung durch die Kräfte des örtlich zuständigen Polizeireviers, welche durch Beamte des benachbarten Reviers aus Rastatt unterstützt wurden, stellten die Ermittler vor Ort neben einem heruntergedrückten Maschendrahtzaun, vor welchem ein Pkw mit polnischer Zulassung geparkt war, auch eine aufgesägte Gitterbox fest. Mehrere Turbolader im Wert von rund 40.000 Euro, welche sich zuvor in dem Behältnis befanden, waren zum Abtransport bereitgelegt. Unter Zuhilfenahme des in der Luft befindlichen Polizeihubschraubers gelang es den Beamten schließlich, die Verantwortlichen für das verdächtige Treiben ausfindig zu machen. Die Streifenbesatzung aus der Luft lokalisierte die Verstecke des Trios, woraufhin kurz darauf die Handschellen klickten.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Männer im Alter zwischen 32 und 42 Jahren. Die polnischen Staatsangehörigen musste in der Folge eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurden die Tatverdächtigen im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Gegen die drei Männer wird nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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