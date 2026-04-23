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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Heranwachsender nicht zu beruhigen: Zweifache Gewahrsamnahme

Offenburg (ots)

Das provokante und aggressive Verhalten eines 19-Jährigen hat am Mittwoch im Innenstadtbereich für mehrere Polizeieinsätze gesorgt und gipfelte in Widerstandshandlungen gegenüber Beamten des Polizeireviers Offenburg. Der Heranwachsende zeigte sich bereits in der Nacht auffällig, als er kurz nach 2:30 Uhr in einer Bar in der Hauptstraße herumschrie und diese nicht verlassen wollte. Weil die Erteilung eines Platzverweises den offensichtlich alkoholisierten Mann nicht beeindruckte, wurde er in Gewahrsam genommen. Wenige Stunden nach seiner Entlassung aus der Arrestzelle trat der Unbelehrbare im Bahnhofsbereich erneut in Erscheinung. Kurz nach 11:30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über eine sich anbahnende Auseinandersetzung ein; der 19-Jährige soll hierbei andere Passanten belästigt haben. Neuerliche Ermahnungen und die Erteilung eines weiteren Platzverweises hielten nur gute 30 Minuten stand, bis der Störer in einem Café in Bahnhofsnähe dortige Gäste bedrängt haben soll. Bei der unweigerlichen Gewahrsamnahme leistete der Delinquent gegenüber den polizeilichen Einsatzkräften Widerstand und überzog sie mit Schimpftiraden. Ihm steht nun ein juristisches Nachspiel ins Haus.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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