Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau, Ramsbach - Von Auto überrollt: Schwer verletzt

Oppenau, Ramsbach (ots)

Bei einem Unfall am heutigen Donnerstagvormittag auf einem Hof in Ramsbach ist ein Mann von einem Auto überrollt worden und hat hierbei schwere Verletzungen davongetragen - er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Schwerverletzte gegen 10:40 Uhr zusammen mit einem weiteren Mann einen mit Holz beladenen Anhänger von der Kupplung eines SUV abhängen. Hierbei habe sich das Auto verselbständigt und habe den Mann erfasst und überrollt. Die Beamten des Polizeipostens Oppenau und des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

/wo

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