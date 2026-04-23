Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenau - Schockanrufe

Ortenau (ots)

Dreiste Telefonbetrüger waren im Verlauf des Donnerstags in der Ortenau aktiv und brachten einmal mehr eine Seniorin um ihr Erspartes. Gegen 13.40 Uhr ging beinahe eine 65 Jahre alte Frau aus Lahr den Unbekannte auf den Leim, indem diese sie mit einem erfundenen Geschichte von dem Unfall eines Angehörigen schockten und dadurch zur Übergabe von Bargeld bringen wollten. Die achtsame Frau erkannte das falsche Spiel gerade noch rechtzeitig. Schlechter lief es für eine 87 Jahre alte Seniorin aus Offenburg. Die Frau übergab einem Unbekannten Schmuck von einem mittleren fünfstelligen Wert. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

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