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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fahren unter Alkoholeinfluss

Baden-Baden (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen fiel am Mittwochabend gegen 21:45 Uhr auf der B 500 in Fahrtrichtung Innenstadt ein mutmaßlich in Schlangenlinien fahrender Suzuki-Fahrer auf. Bei seiner Fahrt über die Schwarzwaldstraße soll der Fahrzeuglenker mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Baden-Baden konnten den Suzuki-Lenker feststellen und auf der Rheinstraße kontrollieren. Hierbei wurde deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahrgenommen, woraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Überdies stellte sich heraus, dass der 57-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug keinen Versicherungsschutz hat. Das Auto sowie die Fahrzeugschlüssel wurden in Verwahrung genommen. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann sieht nun gleich mehreren Strafanzeigen entgegen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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