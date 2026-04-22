Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Farbschmierereien

Hinweise erbeten

Lahr (ots)

Nach mehreren Sachbeschädigungen in Lahr sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf weitere Beschädigungen oder den oder die bisher unbekannten Täter geben können. In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen wurden unter anderem im Stadtgebiet Lahr, in Mietersheim und im Gewerbegebiet 'Im Götzmann' Hauswände und Pkw mit rosa Sprühfarbe beschmiert. Die ermittelnden Polizeibeamten in Lahr nehmen hierzu Hinweise zu weiteren Betroffenen oder zu verdächtigen Personen unter der Telefonnummer 07821 / 277-0 entgegen.

/vo

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