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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Verkehrsunfall mit E-Scooter

Durmersheim (ots)

Bei einem Unfall am Dienstag an der Kreuzung 'Poststraße/Speyerer' Straße haben sich eine 14 Jahre E-Scooter-Fahrerin sowie eine Mitfahrerin leichte Verletzung zugezogen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der mit zwei Personen besetzte E-Scooter gegen 18 Uhr ein an der Kreuzung befindliches Stoppschild missachtet haben und in der Folge mit einer kreuzenden Autofahrerin kollidiert sein. Die beiden Leichtverletzten wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, die 20-jährige BMW-Lenkerin blieb unversehrt. Bei einer Überprüfung stellten die Beamten des Polizeireviers Rastatt fest, dass der E-Scooter seit Dezember als gestohlen gemeldet ist und keinen gültigen Versicherungsschutz hat. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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