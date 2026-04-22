Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Wohungseinbruch, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Am Dienstag hat sich ein bislang Unbekannter zwischen 8:30 Uhr und 21 Uhr über eine Terrasse Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Kronenplatz" verschafft. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Terrassentür aufgehebelt, um ins Innere zu gelangen. Der Einbrecher öffnete und durchwühlte sämtliche Schränke. Ein geringer Bargeldbetrag von etwa 10 Euro sowie eine Kaffeemaschine wurden entwendet. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nach Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 zu melden.

/ph

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