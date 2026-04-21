Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Rheinau (ots)

Am Montagabend hat ein Verkehrsunfall zu einem Sachschaden von insgesamt etwa 12.000 Euro geführt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Audi-Fahrer gegen 23 Uhr die EDF-Straße aus Richtung Rheinau kommend in Fahrichtung Kehl. In einer Linkskurve kam er teilweise auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden Citroen-Fahrerin. Durch den Aufprall wurde der Citroen um 180 Grad gedreht und kam etwa 40 Meter nach dem Zusammenstoß auf der Fahrbahnmitte zum Stehen. Der Audi wurde durch die Kollision nach links abgewiesen und kam nach zirka 80 Meter zum Stehen. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher fußläufig von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, konnte er nicht aufgefunden werden. Die EDF-Straße musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Unfallort im Einsatz. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die 32-jährige Citroen-Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell