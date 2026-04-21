Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Dreister Ladendieb festgenommen

Gaggenau (ots)

Eine aufmerksame Zeugin verhinderte am Montagnachmittag einen Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Theodor-Bergmann-Straße. Die Frau konnte gegen 17:30 Uhr beobachten, wie ein Mann die Verpackung zweier hochwertiger Parfums mit einem Messer aufschnitt und die Flacons entnahm. Als ein Mitarbeiter des Marktes den Mann daraufhin ansprach, flüchtete dieser, konnte aber im Bereich des Ausgangs ergriffen werden. Beim Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzung des Polizeireviers Gaggenau entkleidete sich der 58-jährige Tatverdächtige selbstständig und verhielt sich äußerst aggressiv. Nach der vorläufigen Festnahme konnte das Messer in der Kleidung aufgefunden werden. Beim Verbringen des 58-Jährigen für weitere Maßnahmen zum Polizeirevier, schlug der Mann mehrfach mit dem Kopf gegen den Streifenwagen, woraufhin er sich eine Platzwunde zuzog. Zur Wundversorgung wurde er in ein Krankenhaus verbracht.

Nach zeitnaher Auswertung der Videoaufzeichnung in der Drogerie wurde festgestellt, dass der gleiche Tatverdächtige wenige Stunden zuvor bereits einen Ladendiebstahl im gleichen Markt verübte. Der 58-Jährige steht im dringenden Tatverdacht bereits gegen 16 Uhr, mit anderer Bekleidung, ein hochwertiges Parfum entwendet und die Drogerie ohne zu bezahlen verlassen zu haben. Ihn erwarten nun gleich mehrere Anzeigen wegen des Diebstahls mit Waffen.

/vo

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