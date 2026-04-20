PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Übergriffig: Ermittlungen eingeleitet

Lahr (ots)

Ein 34 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in der Nacht auf Sonntag eine 24-Jährige in einer Diskothek gegen ihren Willen geküsst zu haben. Das von der Frau abgelehnte Szenario soll sich gegen 4 Uhr in der Fritz-Rinderspacher-Straße abgespielt haben. Die aufgelöste Mittzwanzigerin habe sich aus dem Haltegriff des Tatverdächtigen lösen können und sei nach dem Vorfall in eine Damentoilette geflüchtet. Dort habe sie auf das Eintreffen der Polizei gewartet. Der 34-Jährige konnte von hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Lahr vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts eines sexuellen Übergriffs ermittelt.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 11:35

    POL-OG: Rastatt - Exhibitionistische Handlungen an Fußgängerampel

    Rastatt (ots) - Am vergangenen Freitagabend gegen 18:30 Uhr soll ein 33-jähriger Mann in der Murgtalstraße exhibitionistische Handlungen vorgenommenhaben. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich eine 28-jährige Frau gemeinsam mit ihrem Mann im Auto und hielten an einer Fußgängerampel an. Als die Frau aus dem Auto ausstieg, erblickte sie den 33-Jährigen, wie er an ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 11:23

    POL-OG: Kehl, Bodersweier - Mit Gartenmauer kollidiert

    Kehl, Bodersweier (ots) - Ein Autofahrer hat sich am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 22:10 Uhr fuhr der VW-Fahrer auf der Koker Straße in nördliche Richtung. In einer Kurve kam er offenbar aufgrund Alkoholeinwirkung alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer dortigen Gartenmauer. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 11:20

    POL-OG: Baden-Baden - Streit in Restaurant zieht Ermittlungen wegen Körperverletzung nach sich

    Baden-Baden (ots) - Die Hintergründe eines Streits unter zwei Männern am Sonntagabend im Außenbereich eines Restaurants in der Innenstadt sind noch unklar und ziehen nun Ermittlungen von Beamten des Polizeireviers Baden-Baden wegen Körperverletzung nach sich. Ein 19-Jähriger und ein bislang Unbekannter sind kurz vor 22:30 Uhr wegen des mutmaßlichen Versprühens ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren