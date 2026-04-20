Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Übergriffig: Ermittlungen eingeleitet

Lahr (ots)

Ein 34 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in der Nacht auf Sonntag eine 24-Jährige in einer Diskothek gegen ihren Willen geküsst zu haben. Das von der Frau abgelehnte Szenario soll sich gegen 4 Uhr in der Fritz-Rinderspacher-Straße abgespielt haben. Die aufgelöste Mittzwanzigerin habe sich aus dem Haltegriff des Tatverdächtigen lösen können und sei nach dem Vorfall in eine Damentoilette geflüchtet. Dort habe sie auf das Eintreffen der Polizei gewartet. Der 34-Jährige konnte von hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Lahr vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts eines sexuellen Übergriffs ermittelt.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell