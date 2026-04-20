Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Exhibitionistische Handlungen an Fußgängerampel

Rastatt (ots)

Am vergangenen Freitagabend gegen 18:30 Uhr soll ein 33-jähriger Mann in der Murgtalstraße exhibitionistische Handlungen vorgenommenhaben. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich eine 28-jährige Frau gemeinsam mit ihrem Mann im Auto und hielten an einer Fußgängerampel an. Als die Frau aus dem Auto ausstieg, erblickte sie den 33-Jährigen, wie er an seinem Glied manipulierte und sie anschaute. Der Mann der Zeugin bemerkte die Situation und stellte den Tatverdächtigen zur Rede. In der Folge verständigte er die Beamten des Polizeireviers Rastatt, die den Mann vorläufig festnehmen konnten. Die Kriminalpolizei Rastatt hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

/al

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