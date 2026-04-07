Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Zuerst Kofferdiebstahl im Bahnhof Harburg - anschließend Ladendiebstahl im Hauptbahnhof - Nach Fahndung der Bundespolizei Festnahme und Haftzuführung der Tatverdächtigen

Hamburg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg sollen zwei Männer (Alter: 50 und 46 Jahre) am 06.04.2026 gegen 12:00 Uhr auf der Fahrt von Bremen Hauptbahnhof nach Hamburg-Harburg im ICE616 einen Koffer aus einem Gepäckfach entwendet haben. Nach Ankunft des Zuges im Bahnhof Harburg sollen die ungarischen Tatverdächtigen den Zug mit dem Koffer verlassen und zunächst in unbekannte Richtung geflohen sein. Im Koffer befanden sich insbesondere hochpreisige elektrische Gegenstände im Wert von ca. 2.610 EUR.

Der 27-jährige Geschädigte fuhr mit dem ICE bis zum Hamburger Hauptbahnhof und beanzeigte gegen 13:00 Uhr den Diebstahl in der Sicherheitswache am Hauptbahnhof, sodass durch die Bundespolizei umgehend umfangreiche Videosichtungen und Fahndungsmaßnahmen durchgeführt werden konnten. Der Geschädigte gab an, dass sein Koffer mit den Wertgegenständen aus einem Gepäckfach entwendet worden sei. Er habe die Tathandlung jedoch nicht bemerkt.

Über die durchgeführte Videosichtung konnte ermittelt werden, dass die Tatverdächtigen mit dem gestohlenen Koffer den ICE fluchtartig verließen und im Bahnhof Harburg den Koffer durchsuchten. Anschließend fuhren sie mit dem Koffer mit einem Regionalzug zum Hamburger Hauptbahnhof.

Um 14:11 Uhr erhielt die Bundespolizeiinspektion Hamburg folgende Einsatzmeldung: "Diebstahl durch zwei Tatverdächtige in einem Drogeriemarkt im Hauptbahnhof. Der Ladendetektiv hält die Täter fest und fordert die Bundespolizei an."

Aufgrund der durchgeführten Videosichtung beim Sachverhalt "Kofferdiebstahl" konnten die eingesetzten Bundespolizisten die zwei Tatverdächtigen aus dem Kofferdiebstahl nun beim Ladendiebstahl sofort wiedererkennen und festnehmen. Die zwei Männer führten sogar den entwendeten Koffer noch mit sich. Im Drogeriemarkt im Hauptbahnhof sollen sie gemeinschaftlich ein Parfüm im Wert von ca. 18 EUR entwendet haben.

Die Beschuldigten wurden dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt. Der entwendete Koffer wurde sichergestellt. Es konnten Teile des Stehlgutes dem Geschädigten ausgehändigt werden. Nicht mehr aufgefunden werden konnten entwendete Gegenstände im Wert von 1.860 EUR.

Gegen die zwei Beschuldigten wurden zwei Strafverfahren wegen jeweils des Straftatverdachts "Diebstahl" eingeleitet. Ermittlungen ergaben, dass die Beschuldigten bereits erheblich im Deliktsbereich "Eigentumskriminalität" kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten sind. Über den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg wurden nach erkennungsdienstlichen Behandlungen die Tatverdächtigen der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizei vor Kofferdiebstählen: "Lassen Sie niemals Koffer oder Gepäckstücke in Bahnhöfen oder Zügen unbeaufsichtigt! Beanzeigen Sie jeden Diebstahl - nur so können die Taten aufgeklärt und die Täter überführt werden! Im Zug können Sie durch das Zugbelegleitpersonal per Lautsprecher eventuell mitreisende Polizeivollzugsbeamtinnen oder Polizeivollzugsbeamte ausrufen lassen. Bei einem Ausstieg der Täter an einer Haltestelle können bei entsprechenden Hinweisen wie in diesem Sachverhalt weitere Maßnahmen zu einer Ergreifung getroffen werden."

WL

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