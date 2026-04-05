Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Verdacht der exhibitionistischen Handlungen vor einer Jugendlichen im Metronom-Zug- Bundespolizei stellt Tatverdächtigen im Zug-

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Hamburg (ots)

Nach jetzigem Sachstand soll sich ein Mann (m.27) am 05.04.2026 gegen 00:40 Uhr in einem Metronom-Zug auf der Fahrt von Bremen nach Hamburg zunächst zu einer Jugendlichen (w.14) gegenüber in eine Vierer-Sitzgruppe gesetzt haben. Dabei soll der Beschuldigte die Jugendliche am Knie absichtlich länger berührt haben.

"Im weiteren Verlauf soll der ungarische Staatsangehörige sein Glied völlig entblößt und an diesem direkt vor den Augen der Geschädigten manipuliert haben."

Die deutsche Staatsangehörige verließ den Sitzplatz umgehend um weiteren Belästigungen auf sexueller Basis aus dem Wege zu gehen. Die Geschädigte informierte die Bundespolizei telefonisch aus dem fahrenden Zug heraus über den Vorfall. Bei Einfahrt des Metronom-Zuges am Gleis 11 im Hamburger Hauptbahnhof konnten eingesetzte Bundespolizisten die Geschädigte am Bahnsteig feststellen.

"Der Beschuldigte wurde noch im Zug sitzend festgestellt und für weitere bundespolizeiliche Maßnahmen zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht."

Der Tatverdächtige war zwar nicht alkoholisiert (Atemalkoholtest 0,0 Promille); verhielt sich aber völlig unkooperativ. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung musste der Beschuldigte (m.27) wieder entlassen werden.

"Entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf Exhibitionistische Handlungen, sexuelle Belästigung) wurden eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg."

Die Geschädigte (w.14) wurde nach telefonischer Rücksprache vom Hamburger Kinder- und Jugendnotdienst abgeholt und in sichere Obhut genommen. Die Opferschutzbeauftragte der Bundespolizeiinspektion Hamburg wird sich zeitnah mit der Jugendlichen in Verbindung setzen, um ggf. Hilfsangebote zu vermitteln.

"RC"

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