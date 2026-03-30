Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 3,27 Promille am Bahnsteig: Besorgte Reisende alarmieren RTW- Bundespolizei nimmt 32-Jährigen im Hamburger Hauptbahnhof in Gewahrsam-

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Hamburg (ots)

Am 28.03.2026 gegen 19.00 Uhr beobachteten besorgte Reisende am Bahnsteig zum Gleis 13 im Hamburger Hauptbahnhof einen offensichtlich völlig betrunkenen Mann, der mehrfach ohne Fremdeinwirkung am Bahnsteig stürzte. Daraufhin alarmierten die Passanten einen Rettungswagen für den hilflosen Mann. Nach medizinischer Kontrolle wurde durch die RTW-Besatzung festgestellt, dass der Mann zwar völlig betrunken war, aber keinen medizinischen Notfall darstellte. Aber die Bundespolizei wurde informiert, da der deutsche Staatsangehörige sich sehr aggressiv gegenüber der RTW-Besatzung verhielt.

"Vor Ort stellte eine Streife der Bundespolizei anschließend sehr schnell fest, dass der stark alkoholisierte Mann nicht mehr "wegefähig" war. Versuche alleine zu gehen scheiterten und wurden mit entsprechenden Stürzen quittiert."

Daraufhin wurde der 32-Jährige in Gewahrsam genommen und gestützt durch die eingesetzten Bundespolizisten zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht.

"Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,27 Promille. Ein angeforderter Arzt stellte im Rahmen einer Untersuchung die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes fest."

Anschließend bekam er in einer Zelle auf der Wache ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung und wurde später wieder "wegefähig" entlassen.

Die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Hamburg warnt in diesem Zusammenhang:

"Leider kommt es durch stark alkoholisierte Personen, verbunden mit leichtsinnigem Verhalten an Bahnanlagen, immer wieder zu schweren Unfällen im Bahnbereich. Häufig gefährden sich alkoholisierte Personen durch ihr leichtsinniges Verhalten nicht nur selbst, sondern auch Reisende und Helfer. In diesem Fall war der Mann direkt am Bahnsteig bereits mehrfach alkoholbedingt gestürzt und absolut nicht mehr "wegefähig"; eine sehr gefährliche Situation für den 32-Jährigen im Bahnbereich, der auch schnell einen Gleissturz zur Folge haben könnte."

"RC"

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